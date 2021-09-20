Ünal Çeviköz kimdir? Ünal Çeviköz kaç yaşında, nereli? Ünal Çeviköz biyografisi!

Chp Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Mavi Vatan konusunda skandal sözlere imza attı. Çeviköz, "Mavi Vatan'ın tarifine baktığınız bu aslında zaman egemenlik haklarının ötesinde alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir kavram. Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız" dedi. Peki, Ünal Çeviköz kimdir? Ünal Çeviköz kaç yaşında, nereli? Ünal Çeviköz mesleği nedir? Ünal Çeviköz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ÜNAL ÇEVİKÖZ KİMDİR?

Ahmet Ünal Çeviköz, (d. 6 Kasım 1952, İstanbul), Türk diplomat ve siyasetçi. Türkiye'yi Azerbaycan, Irak ve Birleşik Krallık nezdinde büyükelçi olarak temsil etmiştir. 2015 yılından bu yana CHP'de siyaset yapmaktadır.

1970 yılında Kadıköy Maarif Koleji, 1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, 1978 yılında ise aynı üniversitede Siyaset Bilimi Bölümünden mezun olduktan sonra aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başladı. 1993 yılında Brüksel Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler dalında Yüksek Lisans (MA) programını tamamladı.

MESLEK KARİYERİ

1978 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı'nda 1980 yılına kadar merkezde görev aldıktan sonra sırasıyla; Moskova Büyükelçiliği'nde II. Katip ve Bregenz Başkonsolosluğu'nda Konsolos olarak görev yaptı. 1986 yılında yeniden merkez görevine dönerek Doğu Avrupa Dairesi Şube Müdürü görevinde bulundu, bilahare Sofya Büyükelçiliği Müsteşarlığına atandı. 1989 yılında Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevinden izinli olarak ayrılıp NATO'da uluslararası memur olarak göreve başladı, önce Ekonomi Direktörlüğü'nde, sonra Siyasi Direktörlük'te calıştı. 1994 yılında NATO'nun Moskova'daki Enformasyon Bürosu'nu kurdu. 1994-1997 yılları arasında NATO-Rusya Kurucu Senedi'ni hazırladı, 1997 yılında yeniden Dışişleri Bakanlığı'nda merkez görevine dönerek bir yıl Balkan Dairesi Başkanlığı yaptıktan sonra 1998 yılında Kafkasya ve Orta Asya Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2001 yılında Bakü Büyükelçisi, 2004 yılında Bağdat Büyükelçisi olarak görevlendirildi. 2006 yılında Bağdat'ta uğradığı suikasttan yara almadan kurtuldu. 2007 yılından 2010 yılına kadar Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak çalıştı. 2010 yılı kararnamesiyle Londra Büyükelçisi olarak atandı. 2013 yılında Uluslararası Denizcilik Örgütü 28. Dönem (2013-2015) genel kurul başkanlığına seçildi.

1998 yılından itibaren Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için sürdürülen çaba ve faaliyetlerde önemli rol oynadı, 10 Ekim 2009 tarihinde iki ülke arasında Zürih'te "Diplomatik İlişkilerin Kurulması" ve "İlişkilerin normalleştirilmesi" ile ilgili iki protokolün hazırlanmasında ve imzalanmasında da görev aldı.

SİYASİ KARİYERİ

CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın'ın Dış İlişkiler Danışmanı olduktan sonra Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde CHP'den milletvekili aday adayı oldu, ancak aday gösterilmedi.

3-4 Şubat 2018 tarihlerinde düzenlenen 36. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi ve 12 Şubat 2018 tarihinde CHP'nin kamu diplomasisinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. 10 Ağustos 2018 tarihinde ise CHP'nin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi.

Temmuz 2020'de yapılan kurultayda parti meclisine girmeyi başaramadı. Bu nedenle Genel Başkan Yardımcısı görevini sürdüremeyen Çeviköz, "Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı" olarak atandı ve ilgili Genel Başkan Yardımcılığı makamı boş bırakıldı.

TBMM'de Dışişleri Komisyonu üyesi ve CHP grubu sözcüsü olarak yaptığı görevin yanı sıra Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Avrupa Birliği Karma Parlamenter Komisyonu üyesi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu üyesi görevini yürütmektedir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

KİŞİSEL HAYATI

2014-2018 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi olarak görev yaptı. 2010 yılında Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Çeviköz'e Kristal Martı ödülü takdim edildi. 20 Ocak 2018 tarihli kongrede Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi olarak seçildi, ardından Galatasaray Spor Kulübü başkan yardımcısı olarak görevlendirildi ve bu görevi 5 Şubat 2018 tarihine kadar sürdürdü. Siyasete girmesi üzerine bu görevinden istifa etti.

Emel Çeviköz ile evlidir. Cemre (1983) isimli oğlu ve Banu (1984) isimli kızı vardır. İngilizce, Fransızca, Rusça, Almanca ve İtalyanca bilmektedir.

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