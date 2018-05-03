Ünal : "Bizim İttifakımız, Mutabakatımız Milli Bir İttifak, Milli Bir Mutabakattır"
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile BBP Genel Başkan Yardımcısı Üzeyir Tunç ortak basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile BBP Genel Başkan Yardımcısı Üzeyir Tunç ortak basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. - Ünal :
"Bizim ittifakımız, mutabakatımız milli bir ittifak milli bir mutabakattır"
ANKARA (AA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Üzeyir Tunç ortak basın açıklaması yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Bizim ittifakımız, mutabakatımız milli bir ittifak, milli bir mutabakattır"dedi.