Unai Simón, Hırvatistan Maçında Yaptığı Hatayı Anlatıyor
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Unai Simón, Hırvatistan Maçında Yaptığı Hatayı Anlatıyor

Dugout - Haberler | Spor

Unai Simón, Euro 2020 Son 16 Turu'nda İspanya ile Hırvatistan maçında yaptığı hatayı anlattı. Athletic Bilbao kalecisi, hareketi 'altı veya yedi kez' izlediğini söyledi ve kısa bir süre sonra taraftarlardan aldığı desteği vurguladı. İspanya uzatmaların ardından 5-3 kazandı ve Simón çok önemli kurtarışlar yaptı.

Unai Simón, Euro 2020 Son 16 Turu'nda İspanya ile Hırvatistan maçında yaptığı hatayı anlattı. Athletic Bilbao kalecisi, hareketi 'altı veya yedi kez' izlediğini söyledi ve kısa bir süre sonra taraftarlardan aldığı desteği vurguladı. İspanya uzatmaların ardından 5-3 kazandı ve Simón çok önemli kurtarışlar yaptı.

Unai Simón, Hırvatistan Maçında Yaptığı Hatayı Anlatıyor

Kaynak: Dugout

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Unai Simón, Hırvatistan Maçında Yaptığı Hatayı Anlatıyor - Haberler Spor
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