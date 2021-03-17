'un mobil veri trafiğini yapay zeka yönetecek
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'un mobil veri trafiğini yapay zeka yönetecek

17.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:10
'un mobil veri trafiğini yapay zeka yönetecek

Vodafone, mobil altyapısında artan veri trafiğini yapay zeka algoritmalarıyla yönetmeye başladı.

Vodafone, mobil altyapısında artan veri trafiğini yapay zeka algoritmalarıyla yönetmeye başladı.

Şirket açıklamasına göre, yeni sistemi Türkiye'nin farklı bölgelerinde tamamen ticari ekipmanlarla test eden Vodafone, yapay zeka sayesinde mobil şebekesi için en iyi yazılımsal ayarları belirleyerek şebeke performansını artırırken, müşteri deneyimini de bir üst basamağa taşıyacak. Şirket, yapay zeka teknolojisiyle kapasitede yüzde 40'ı aşkın artış sağlayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, geleceğin teknolojilerine yönelik hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, "Vodafone olarak, abonelerimize en iyi hizmeti kesintisiz ve güvenilir bir şekilde sunabilmek için teknolojiyi en iyi şekilde kullanıyoruz. Şebeke yönetiminde yapay zeka kullanımı her geçen gün artıyor. Biz de yapay zeka özelliklerini başarılı bir şekilde test ettikten sonra mobil altyapımızda kullanmaya başladık. Mobilde artan veri trafiğini yapay zeka algoritmalarıyla yönetiyoruz. Dünyada bu yaklaşımı kullanan ilk operatörlerden biri olduk. Bu sayede, müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunabileceğiz. Teknoloji iletişimi şirketi olma vizyonumuz doğrultusunda bir yandan mevcut altyapımızı geliştirirken, diğer yandan da dijitalleşme yolunda yeni teknolojileri test etmeye ve uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka, makinelerin deneyimden öğrenmesini, yeni girdilere uyum sağlamasını ve insan benzeri görevleri gerçekleştirmesini mümkün kılıyor. Bu teknolojiyi kullanan bilgisayarlar, büyük miktarda veri işleyerek ve verilerdeki kalıpları tanıyarak belli görevleri yerine getirecek şekilde eğitilebiliyor. Vodafone'un mobil altyapısında kullanılan yapay zeka platformları, ilgili algoritmaları kullanarak belirli bir süre veri topladıktan sonra hücreye özgü en iyi parametre konfigürasyonlarını buluyor. Bu parametrelerin otomatik olarak uygulanması sonucu mobil altyapı genelinde kapasitenin daha verimli kullanılması sağlanıyor. Yapılan testler, mobil altyapı genelindeki uygulama sonucunda yüzde 40'ın üzerinde kapasite artışı olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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