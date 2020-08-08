'un hediye çekilişine 9 milyon kişi katıldı
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'un hediye çekilişine 9 milyon kişi katıldı

Vodafone'un, yenilenen "Hediye Çarkı" platformuna özel düzenlediği ve diğer operatör kullanıcılarına da açık olan çekilişe 9 milyonu aşkın kişi katıldı.

'un hediye çekilişine 9 milyon kişi katıldı
08.08.2020 10:51 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:10

Vodafone'un, yenilenen "Hediye Çarkı" platformuna özel düzenlediği ve diğer operatör kullanıcılarına da açık olan çekilişe 9 milyonu aşkın kişi katıldı.

Vodafone açıklamasına göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine dijital dünyada kazandıran fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Vodafone'un, "Hediye Çarkı" lansmanına özel düzenlediği çekiliş sonuçlandı. Toplam 8 hafta süren ve diğer operatör kullanıcılarına da açık olan çekilişe 9 milyonu aşkın kişi katıldı.

Katılımcılara toplam 3 milyon TL değerinde hediye kazanma şansının sunulduğu çekilişte, 5 kişiye BMW 118i otomobil, 25 kişiye Vespa motosiklet, 100 kişiye iPhone 11 akıllı telefon ve 500 kişiye Apple AirPods kablosuz kulaklık hediye edildi. Kampanya süresince Vodafone Yanımda uygulamasının kullanıcı sayısı ise 1 milyon arttı.

-Hediye Çarkı'ndan "kişiye özel" fırsatlar

Vodafone'un, bireysel müşterilerine her hafta internet ve sürpriz hediyeler kazandırdığı "Hediye Çarkı" müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda uçtan uca yenilendi. Yeni dönemde "kişiye özel" bir sadakat platformuna dönüşmesi hedeflenen "Hediye Çarkı"nda çark çevirme hakkı haftalık olarak yenileniyor.

Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden erişilen platformda, 20 GB'a kadar internet, internetten yemeyen İletişim, Video ve Sosyal Pass paketleri ve sevilen markalarda indirimler gibi daha zengin ve çeşitli hediyeler sunuluyor. "Hediye Çarkı" platformundan Vodafone'lu olmayanlar da yararlanabiliyor.

Aktif müşteri sayısı 12 milyona ulaştı

Vodafone'un 3 yıl önce kullanıma sunduğu Vodafone Yanımda mobil uygulaması, müşterilere tüm ihtiyaçlarını tek platformdan kolayca karşılama imkanı veriyor. Fatura ödeme; fatura detaylarını öğrenme; TL yükleme; TL bakiyesini öğrenme; kalan kullanımları, kullanılan tarife ve paketleri, geçilebilecek tarifeleri görüntüleme; yurt dışı kullanıma açma; 4.5G açma; İnternet/Konuşma/Mesaj bilgilerine ulaşma; yurtdışını arama; yurt dışında konuşma; yurt dışında kullanım gibi işlemler için kullanılan Vodafone Yanımda uygulamasının aylık aktif müşteri sayısı 12 milyona, aylık ziyaret trafiği ise 300 milyona ulaştı.

Vodafone abonelerinin her 35 saatte bir kullandığı Vodafone Yanımda, mobil uygulama analitik pazarının lider girişimlerinden App Annie'nin ilk 10'unda yer alıyor.

Vodafone Yanımda uygulaması Apple Store ve Google Play uygulama mağazalarından ya da vodafone.com.tr adresinden QR kod ile ücretsiz indirilebiliyor.

"Yenilenen Hediye Çarkı ile kazandırmaya devam ediyoruz"

Kampanyayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Türkiye olarak, her şeyin hızla dijitalleştiği dünyada müşterilerin dijital yol arkadaşı olmayı hedeflediklerini belirtti.

Aksoy şunları kaydetti:

"Müşterilerimize yalnızca uçtan uca iletişim fırsatları değil, aynı zamanda seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda ayrıcalıklar sunuyoruz. Bu hedefle 3 yıl önce hayata geçirdiğimiz 'Hediye Çarkı' platformunu müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yeniledik. Yeni platformumuzda müşterilerimize daha fazla internet, seçkin markalarda özel indirimler ve hediye fırsatları sunuyoruz.

Yeni döneme özel düzenlediğimiz ve diğer operatör kullanıcılarına da açtığımız hediye çekilişine 9 milyonu aşkın kişi katıldı. Toplam 3 milyon TL değerinde hediye kazanma şansı sunduğumuz kampanya döneminde Vodafone Yanımda uygulamamızın kullanıcı sayısı da 1 milyon artarak önemli bir başarıya imza attı. Vodafone olarak, herkes için daha iyi bir dijital deneyim hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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