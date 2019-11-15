Un fabrikasından hırsızlık yapan zanlı yakalandı

15.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 15.11.2019 11:58

Samsun'da havalandırma penceresinden girdiği un fabrikasından hırsızlık yapan şahıs yakalandı.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan bir un fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacı R.S. (45) gece havalandırma penceresinin camını kırarak girdiği un fabrikasından 3 adet yangın tüpü, 1 çuval antikron kablo, pense ve tornavida takımı olmak üzere toplam 15 bin liralık malzeme çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak R.S.'yi İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan R.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA