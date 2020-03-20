Un eleğini "sanat"a dönüştürdü Samsunlu 45 yaşındaki el sanatları öğreticisi Nilgün İnan, mutfaklarda un elemekte kullanılan elekleri süs eşyasına dönüştürüyor.

Samsunlu 45 yaşındaki el sanatları öğreticisi Nilgün İnan, mutfaklarda un elemekte kullanılan elekleri süs eşyasına dönüştürüyor.

İlkadım ilçesinde 20 yıldır el sanatları alanında çalışmalar yapan İnan, geçmişte mutfaklarda sık kullanılan eleklere etamin tekniğiyle çeşitli hayvan ve çiçek motifleri işliyor.

Satın aldığı çeşitli ebatlardaki elekleri atölyeye çevirdiği evinin bir odasında rengarenk ipliklerle işleyip süs eşyası haline getiren İnan, bunları sosyal medya aracılığıyla farklı illere gönderiyor.

Nilgün İnan, AA muhabirine, çocuklarını büyüttükten sonra el sanatları alanındaki çalışmalara ağırlık verdiğini söyledi.

Nakış, iğne oyası ve etamin işleme konusunda kurslar verdiğini belirten İnan, "Günümüzde artık kullanılmayan un eleklerini sanata dönüştürmek istedim. Artık marketlerden hazır, elenmiş un alıyoruz. Bunu işleyebileceğimi düşündüm. Başarılı uyguladığımı düşünüyorum." dedi.

Yaptığı çalışmaları eleklerin büyüklüğü ve desenlerin yoğunluğuna göre 50 ila 250 lira arasında sattığını bildiren İnan, şunları kaydetti:

"Eleklerin içindeki her bir gözü iğneyle işleyerek desen oluşturuyorum. Büyük el emeği ve göz nuru harcayarak sanatımı gerçekleştiriyorum. Bu, ince bir iş olmasına rağmen severek, büyük keyifle yapıyorum. Eleklere yaptığım işlemeler ilgi görünce de mutlu oluyorum. Kızılırmak Deltası'ndaki doğal yaşamı, Karadeniz'in güzelliklerini işleyerek bölgemizin tanıtımına katkı sağlamaya çalışıyorum. Elek olduğu anlaşılsın diye mümkün olduğunca sade yapmaya çalışıyorum."

Kaynak: AA