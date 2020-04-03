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Türkiye, Ekonomi

'un Dijital Tarım İstasyonu uygulamasıyla tarla uzaktan takip edilebiliyor

Vodafone Business'ın Dijital Tarım İstasyonu çözümü sayesinde çiftçiler 7 gün 24 saat ne zaman isterse cep telefonunda tarlasını uzaktan takip edebiliyor.

03.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:52
'un Dijital Tarım İstasyonu uygulamasıyla tarla uzaktan takip edilebiliyor

Vodafone Business'ın Dijital Tarım İstasyonu çözümü sayesinde çiftçiler 7 gün 24 saat ne zaman isterse cep telefonunda tarlasını uzaktan takip edebiliyor.

Vodafone Türkiye'nin açıklamasına göre, şirket, koronavirüs salgını sebebiyle değişen günlük düzen ve iş yapış şekillerine uygun çözümler sunuyor.

Vodafone Business'ın Dijital Tarım İstasyonu projesi, gıda tedarik zincirinde önemli rol oynayan çiftçilere tarlalarını ve mahsullerini 24 saat uzaktan takip etme imkanı veriyor.

Çiftçiler cep telefonlarına gelen uyarılar çerçevesinde evlerinden tarımsal operasyonlarını uzaktan yürütebiliyor. Toprağın nemini ve kalitesini, ayrıca hava durumunu anlık takip eden ve haşere, doğal afet gibi konularda erken uyarı veren çözümle, hem çiftçiler hem ürünler güvende kalıyor. Belediyeler ve ziraat odaları da bu çözümleri kullanarak çiftçilerin hayatını kolaylaştırıp ürünlerini korumalarına destek veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, tüm dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirterek, insanların sağlığının ön planda olduğu bu dönemde toplumun her kesimine uzaktan çalışmalarını sağlamak ve hayatlarını kolaylaştıracak çözümler sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Bu süreçte Vodafone olarak, insanların sağlığını, iletişimin kesintisiz şekilde devamını ve iş sürekliliğinin sağlanmasını önceliklerine aldıklarını kaydeden Şahin, Dijital Tarım İstasyonu çözümünün bu anlamda pek çok ihtiyaca cevap verdiğini bildirdi.

Şahin, çiftçilerin veya firmaların, fiziksel olarak orada bulunmadan, cep telefonları üzerinden tarlalarının durumunu öğrenebildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dijital Tarım İstasyonu, çiftçileri ilaçlama zamanları konusunda da uyardığı için gerekli olmayan zamanlarda ilaçlama yapılmıyor. Böylece kimyasal kullanımı azalırken daha sağlıklı ürünler yetiştirilebiliyor. Diğer yandan su ve enerji kaynaklarının bilinçli kullanımının daha da önemli kazandığı şu günlerde; Dijital tarım çözümü yalnızca gerekli zamanlarda sulama uyarısı yaparak su ve elektriğin boşa harcanmasının önüne geçmiş oluyor."

"Kullanan çiftçilerden teşekkür mektubu alıyoruz"

Şahin, projeyle ilgili çok olumlu geri dönüşler aldıklarını, belediyelerin bu çözümü çiftçilerin yararlanması için kullandığını kaydederek, "Anamur Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin alıp Kemalpaşa Ziraat Odası'nın kullanımına sunduğu istasyonlarla ilgili teşekkür mektupları alıyoruz." açıklamasında bulundu.

İzmir'den bir örnek paylaşan, Kemalpaşalı üreticilerin daha önce yılda 6 kere ilaçlama yaptığını aktaran Şahin, şu bilgileri verdi:

"Ancak yine de ürünlerin meyve monilyası hastalığına yakalanmasını önleyemiyordu. Dijital tarım istasyonunu kullanmaya başlamalarıyla, istasyon onlara ilaçlama için doğru zamanı bildirmeye başladı ve yılda 3 defa ilaçlama yaparak bu hastalık tehdidini bertaraf ettiler. Yani hem bitkisel hastalık tehdit olmaktan çıkarıldı, hem de ilaçlama maliyetleri düşürüldü. Silifke Çilek Üreticileri Birliği ise Kovid-19 sürecinde uzaktan izleme ve gelen ölçüm verileri ile arazideki tarımsal faaliyetlerini sürdürdüklerini, özellikle lokal hava tahmin modülünü kullanarak gübreleme ve ilaçlama faaliyetlerini planlamada başarılı olduklarını ifade etti."

Hem çiftçi hem Türkiye kazanıyor

Açıklamada verilen bilgiye göre, proje, toprağın nemini ve kalitesini, ayrıca hava durumunu anlık takip eden ve haşere, doğal afet gibi konularda erken uyarı veriyor.

Çiftçilere tarımsal işlemlere dair sulama ve gübreleme zaman önerileri sunabiliyor. Toprak sıcaklığı ve nemine bağlı tohum ekim zamanı öneriyor. Gübreleme, ilaçlama, budama, hasat zamanına yönelik iş planlaması yapılmasına yardımcı oluyor. Bu ürünle, tarımsal veriler anlık takip edilip depolanıyor, analiz ediliyor ve güvenilir bir şekilde raporlanabiliyor. Bu verilerle risklere karşı efektif önlemler alınarak daha güvenli tarım üretimi yapılması ve üretimin artırılması mümkün oluyor.

Ürün, uzaktan takibi mümkün kılıyor. Tüm uyarılar çiftçilere online olarak gidiyor. Çiftçiler de kameraları aracılığıyla tarlalarını canlı olarak uzaktan takip edebiliyor. Başka bir deyişle, İstanbul'daki ofisinizden Mersin'deki tarlanızı izlemeniz mümkün oluyor.

Tarımsal IoT çözümlerinin verimli kullanılması halinde üretimde ve kalitede en az yüzde 25 artış olabileceği gibi, girdi maliyetlerinde de yüzde 50'ye kadar tasarruf sağlanabiliyor.

Kaynak: AA

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