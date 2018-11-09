Un Dijital Platformuyla Tüm Türkiye Maraton Koşacak

Bu yıl 40. yaşını kutlayan Vodafone İstanbul Maratonu'nu İstanbul sınırlarını aşan bir organizasyon haline getirmeyi hedefleyerek saglikicinkos.com adresinden erişilebilen özel bir dijital platform oluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, akıllı telefon kullanıcıları, Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na özel olarak tasarlanan platformu açtıklarında, Neden koşmalıyım ve Koşmaya başla olarak isimlendirilmiş iki ayrı buton görüyor. Neden koşmalıyım butonuna tıklayan kullanıcılar koşmanın yararları hakkında bilgi sahibi olurken, Koşmaya başla butonuna tıklayan kullanıcılar ise adım sayar, kronometre ve kat ettikleri mesafeyi ölçen bir sistemle karşılaşıyor.

Kullanıcılar koşmaya devam ettikçe, ekrandaki veriler de güncelleniyor. Kullanıcılar, diledikleri zaman bu verileri Twitter ve Facebook hesaplarından paylaşarak yakın çevrelerini de Vodafone İstanbul Maratonu'nu İstanbul dışında koşmaya davet edebiliyor.

- "Maratonun 40 yıllık tarihinde rol oynamaktan gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, maratonun 40 yıllık tarihinde rol oynamaktan ve markamızın maraton ile özdeşleşmiş olmasından gurur duyuyoruz. Ülkemizin bu en geniş katılımlı etkinliğini 7 yıldır büyük bir heyecanla destekliyoruz. Vodafone İstanbul Maratonu'nu yenilikçi teknolojilerimizle zenginleştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, maratona özel bir dijital platform oluşturduk.

Maratonun bu yılki temasından yola çıkarak Sağlık İçin Koş adını verdiğimiz bu platform sayesinde kullanıcılarımız İstanbul dışında da maraton koşabilecek ve elde ettikleri koşu derecelerini sosyal medya hesaplarından paylaşabilecek. Böylece, Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nu kendi şehirlerinde koşarak hem sağlıkları için bir adım atabilecekler, hem de maratona şehir dışında katılanlar arasında yer alacaklar. Vodafone olarak, teknolojinin gücünü kullanarak maratonseverlerin hayatını kolaylaştıracak yeniliklere imza atmaya devam edeceğiz."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda "Sağlık İçin Koş" temasıyla düzenlenecek Vodafone 40. İstanbul Maratonu 11 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

Vodafone İstanbul Maratonu, maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 ana kategoride düzenlenecek.

Avrupa'nın en iyi 17, dünyanın en iyi 38 maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Maratonu'na bu yıl da binlerce çipli sporcunun ve yüz binlerce İstanbullunun katılması bekleniyor.

Vodafone 40. İstanbul Maratonu ile ilgili güncel bilgilere resmi Facebook etkinlik sayfasından ve www.maraton.istanbul adresinden ulaşılabiliyor.