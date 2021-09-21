UN DEĞİRMENİ 150 YILDIR SUYLA ÇALIŞIYOR - Haberler
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UN DEĞİRMENİ 150 YILDIR SUYLA ÇALIŞIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ın Hafik ilçesindeki su gücüyle çalışan un değirmeni, yaklaşık 150 yıldır dönerek teknolojiye meydan okuyor.

SİVAS'ın Hafik ilçesindeki su gücüyle çalışan un değirmeni, yaklaşık 150 yıldır dönerek teknolojiye meydan okuyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte, su gücüyle dönen un değirmenleri tarihe karışıyor. Hafik ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Şahin köyünde bulunan ve Şahin deresinin soğuk suyuyla dönen değirmen, kepekli un üretmeye devam ederek bölgenin ihtiyacını karşılıyor. Değirmenin sahibi Emrullah Aşbilek (63), su gücüyle çalışan un değirmenlerinde daha kaliteli buğdayın öğütüldüğünü söyledi. Elektrikle çalışan değirmenlerde üretilen buğdayların yandığını ifade eden Aşbilek, "Su değirmenlerinden öğütülen buğdaydan elde edilen undan yapılan ekmek, yumuşacık ve lezzetli oluyor. Doğal olması bir tarafa doğanın içerisinde un üretmenin keyfi bambaşka. Burası 150 yıllık bir değirmen. Burada sadece un öğütmüyor, bulgur değirmeninde bulgur da çekiyoruz. Eski bir değirmen olmasına rağmen ben bu değirmenin sesinin kesilmesine izin vermedim. Geleneksel yöntemlerle un öğütmeye devam ediyorum" dedi.

UN DEĞİRMENİ 150 YILDIR SUYLA ÇALIŞIYOR

UN DEĞİRMENİ 150 YILDIR SUYLA ÇALIŞIYOR

UN DEĞİRMENİ 150 YILDIR SUYLA ÇALIŞIYOR

UN DEĞİRMENİ 150 YILDIR SUYLA ÇALIŞIYOR
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Haber: UN DEĞİRMENİ 150 YILDIR SUYLA ÇALIŞIYOR - Haberler
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