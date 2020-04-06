"UN ÇUVALLI" KORONAVİRÜS PAYLAŞIMI İLGİ ÇEKTİ
Zeytinburnu'nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan çuvallı koronavirüs önlemi ilgi çekti.
06.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:53
Zeytinburnu'nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan çuvallı koronavirüs önlemi ilgi çekti.
Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde çekildiği kaydedilen görüntülerde un çuvalını üzerine geçiren bir kişinin sokakta yürüdüğü görüyor. Cep telefonuyla çekilen görüntüde üzerine çuval geçiren kişinin koronavirüs önlemi aldığı belirtiliyor. Görüntü sosyal medyada kısa sürede ilgi çekti.
Görüntü Dökümü:----------------------Çuvallı elbise ile yürüyen kişinin görüntüleri
Kaynak: DHA