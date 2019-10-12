Un çuvallarından kaçak sigara çıktı
Adana'da yolcu otobüsünün bagajındaki 4 un çuvalında 2 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Adana'da yolcu otobüsünün bagajındaki 4 un çuvalında 2 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Park Alanı'nda oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste arama yapan ekipler, bagaj bölümündeki 4 un çuvalında 2 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara buldu. Yolculardan S.B. gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.