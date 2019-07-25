Kırklareli Müze Müdürlüğünce müze eğitim etkinlikleri kapsamında "Umutlu Yarınlar Yaz Okulu" başladı.

Müze Müdürü Şehmuz Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, farklı yaş gruplarına uygun yaklaşım özellikleriyle "Umutlu Yarınlar Yaz Okulu" etkinlikleri kapsamında sanatsal atölye çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliklerin çocuklar için eğlenceli ve hareketli bir çerçevede yapıldığını ifade eden Tekin, çocukların eğlenirken aynı zamanda verimli ve sanatla iç içe bir yaz dönemi sunabilme gayreti içinde olduklarını belirtti.

Çocukların var olan hayal güçlerini, yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri, birlikte çalışma ve üretme kültürü oluşturmak, yaşıtlarıyla sosyalleşip hayal gücü ve yeteneklerini geliştirecekleri farklı sanat alanlarında atölye çalışmaları yaptıklarını aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"Kültür ve sanata erişim, katılım imkanlarının geliştirilmesi, kültür, sanat izleyicisinin ve katılım alışkanlıklarının arttırılması, çocuklarda bunun bir yaşam biçimi benimsemelerini tarihlerine, kültürel miraslarına, yaşadıkları çevreye, doğaya sahip çıkmaları için farkındalık oluşturmak ve motivasyonlarını arttırmak müzelerin işlevi olarak görüyor. Bu yönde çalışmalarımızı çocuk odaklı olarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Kırklareli ve çevresindeki tarihi, kültürel mekanların ve tabiatı koruma alanlarının tanınırlığını ve görünürlüğünü farklı disiplinleri bir araya getirerek geleneksel çocuk oyunları, sözlü mirasımız masallar, kukla, ebru, resim, heykel, enstalasyon, drama, müzik sanatlarını aracı kullanarak geleneksel kültürümüzü çocuklarımızla paylaşabilmek ve beraber yorumlayabilmek. Proje etkinlikleri ile çocuklarımıza rehberlik edebilmek ve kültürel mirasımızı günümüzle ilişkilendirebilmektir."

Tekin, bir grup çocuğun Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğü işbirliği ile sanatsal atölye çalışmalarını eğlenceli ve hareketli bir çerçevede gerçekleştirmek amacıyla Yıldız Dağları Tabiat Eğitim Merkezi'nde eğitim gördüğünü kaydetti.

Kaynak: AA