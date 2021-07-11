Umutlu bekleyiş yerini acı dolu ağıtlara bıraktı
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Umutlu bekleyiş yerini acı dolu ağıtlara bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Umutlu bekleyiş yerini acı dolu ağıtlara bıraktı Bir anda ortadan kaybolan kardeşlerin cansız bedenleri gölette bulundu Kaybolan kardeşlerden acı haber günün ilk ışıkları ile geldi Afyonkarahisar'da dün akşam saatlerinde ortadan kaybolan biri 20 diğeri 10 yaşındaki kardeşler için başlatılan...

Umutlu bekleyiş yerini acı dolu ağıtlara bıraktı

Bir anda ortadan kaybolan kardeşlerin cansız bedenleri gölette bulundu

Kaybolan kardeşlerden acı haber günün ilk ışıkları ile geldi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da dün akşam saatlerinde ortadan kaybolan biri 20 diğeri 10 yaşındaki kardeşler için başlatılan arama çalışmasından acı haber geldi. Kardeşlerin cansız bedeni gölette bulunurken, evlatlarını gece boyunca bekleyen ailenin umutları ise sabah gün doğumu ile yerini ağıtlara bıraktı.

Olay, Çay ilçesine bağlı Kızıldağ Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kızıldağ köyünde yaşayan Hamza ve Muhammet Can Örnek isimli kardeşler hayvan otlatmak için evlerinden çıktı. Ancak akşam saatleri olmasına rağmen geri dönemeyen ikiliden haber alamayan aile üyeleri kardeşlerin hayvan otlattıkları yere gittiklerinde hayvanları başıboş halde bulunca durumdan şüphelenerek çevreyi araştırmaya başladı. Birkaç saat kardeşleri arayan ve bulamayan aile üyeleri ardından jandarmayı arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bölgeye sevkini istedi. İhbarın ardından bölgeye gelen AFAD ekipleri kardeşlerinden birisinin ayakkabısını gölet kenarında bulunca bu defa arama çalışmaları gölet kenarında yoğunlaştı.

Ayakkabıyı bulan AFAD'ın tahmini doğru çıktı

Kardeşlerin gölette boğulmuş olabileceğini tahmin eden AFAD ve jandarma sonrasında gölet suyuna bakılması için bölgeye dalgıç ekibi talep etti. Bunun üzerine olay yerine Konya İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Su Altı Grup Amirliği Dalgıç Polis Kurbağa Adamlar sevk edildi. Gece saatlerinde bölgeye gelen polis kurbağa adamlar suyu adeta didik ararken, arama çalışmalar yaklaşık 4 saatin ardından sonuç verdi. AFAD'ın tahminleri doğru çıkarken, polis kurbağa adamlar ayakkabının bulunduğu yerin yaklaşık 30 metre ilerisinde önce ağabeyi Hamza'nın ardından kardeşi Muhammet Can Örnek'in cansız bedenlerini suyun dibinde buldu.

Aile üyeleri sinir krizleri geçirdi

Akşam saatlerinde itibaren evlatlarından gelecek iyi bir haberi bekleyen aile üyelerinin umutlu bekleyişi gün ağardığında cesetlerin bulunması ile yerini acı dolu ağıtlara bıraktı. Evlatlarının cenazelerinin teker teker sudan çıkarıldığı gören aile üyeleri sinir krizleri geçirdi. Aile üyelerini bölgede hazır bekleyen 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Kardeşlerin serinlemek için gölete girdikleri tahmin ediliyor

Cesetleri sudan çıkarılan kardeşlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk tespitlerden ise kardeşlerin serinlemek amacı ile gölete girmiş olabilecekleri ardından boğuldukları tahmin ediliyor.

Kardeşlerin ölümünün ardından soruşturma başlatılırken, cenazelerin ise yapılacak otopsi sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Umutlu bekleyiş yerini acı dolu ağıtlara bıraktı
Umutlu bekleyiş yerini acı dolu ağıtlara bıraktı
Umutlu bekleyiş yerini acı dolu ağıtlara bıraktı
Umutlu bekleyiş yerini acı dolu ağıtlara bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Dal

Umutlu bekleyiş yerini acı dolu ağıtlara bıraktı
Umutlu bekleyiş yerini acı dolu ağıtlara bıraktı
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