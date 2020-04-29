Umutların kesildiği Özbek hastaya pandemi döneminde başarılı nakil
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Umutların kesildiği Özbek hastaya pandemi döneminde başarılı nakil

Umutların kesildiği Özbek hastaya pandemi döneminde başarılı nakil Kapı kapı gezdi pandemi döneminde şifayı Uludağ Üniversitesi'nde buldu Özbekistan'da 8 yıldır karaciğer sirozu tedavisi görüp iyileşemeyen hasta Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yapılan başarılı karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu.

Umutların kesildiği Özbek hastaya pandemi döneminde başarılı nakil
29.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:38

Umutların kesildiği Özbek hastaya pandemi döneminde başarılı nakil

Kapı kapı gezdi pandemi döneminde şifayı Uludağ Üniversitesi'nde buldu

BURSA - Özbekistan'da 8 yıldır karaciğer sirozu tedavisi görüp iyileşemeyen hasta Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yapılan başarılı karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu.

Beden eğitimi öğretmenliği yapan Nargizakhon Khakimova, 42, 8 yıldır ülkesi Özbekistan'da hepatit B'ye bağlı karaciğer sirozu tedavisi görüyordu. 8 yılın sonunda durumu kötüleşen ve ülkesinde karaciğer nakli yapılamayan Khakimova, Türkiye'nin Türk Cumhuriyetlerdeki hastalara yılda 400 ücretsiz nakil yaptığını öğrenip Sağlık Bakanlığı'na başvurdu. başvurusu kabul edilir edilmez bir çok başarılı organ naklini gerçekleştiren Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine başvurdu. Siroz sebebiyle karşı şiş olan ve büyük acı çeken Özbek bayan Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Kaya ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Halit Ziya Dündar, tarafından yapılan başarılı nakille sağlığına kavuştu. Oğlu Adixamjon Oribjonov'dan alınan karaciğer nakil yapılan Özbek bayan ülkesine dönüp öğretmenliğe geri döneceği günü iple çekiyor.

Başarılı ameliyatı yapan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ekibine teşekkür eden Nargizakhon Khakimova, " 8 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyordum. Ülkemde nakil olamadım. Türkiye'nin Türk Cumhuriyetlerdeki hastalara yılda 400 ücretsiz nakil yaptığını öğrenip Sağlık Bakanlığı'na başvurdum. Başvurum kabul gördü ve daha önceden bir çok hastaya başarılı nakil yapan Uludağ Üniversitesi'ne başvuru yaptım. Burada oğlumdan alınan karaciğer bana başarılı şekilde nakil edildi. Şimdi sağlığıma kavuştum. Bana bu mutluluğu yaşatan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Kaya, "Pandemi döneminde bu gibi cerrahi işlemlerin yapılması hem hasta hemde ekip için ciddi riskler oluşturmaktadır. Biz bunu bilerek gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Önlemlerimizi alıp hastanemize güvendik. Durum acildi bekleyecek halleri yoktu. Ameliyatı başarılı şekilde gerçekleştirdik. Hasta hiç bir sorun yaşamadan normal süresi içerisinde taburcu oldular. Hastanemiz ve ekibimizle gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Organ Nakli Koordinatörü Sahriye Keskin, "Özbekistan vatandaşı hastamız bize geldiğinde durumu çok kötüydü. Uludağ Üniversitesi başarılı bir süreç geçirdi. Hastamıza yapılan başarılı nakille sağlığına kavuştu" diye konuştu.

Umutların kesildiği Özbek hastaya pandemi döneminde başarılı nakil

Kaynak: İHA

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