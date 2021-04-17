'Umuteli' ramazan ayında umut oluyor
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'Umuteli' ramazan ayında umut oluyor

'Umuteli' ramazan ayında umut oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İnegöl Belediyesi, Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla bin 203 ailenin ramazan yardımını ulaştırdı.

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İnegöl Belediyesi, Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla bin 203 ailenin ramazan yardımını ulaştırdı.

İnegöl Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahiplerinin yardımlarını ulaştırdı. Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla dağıtılan yardımlarla bin 203 aileye yardım eli uzatıldı.

Ramazan yardımlarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk günü itibariyle Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün ramazan yardımlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdığını söyledi. Taban, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan yardımları dağıtımlarımız ramazan öncesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz 783 ailenin ramazan yardımını adreslerine teslim ederken, düzenli gıda yardımı alan 420 ailemize de yardımların ulaştırılmasıyla toplamda 1203 ailenin gıda yardımları teslim edildi" dedi.

Yardım başvuruları devam ediyor

Ramazan boyunca yardımlar ve başvuruların devam ettiğini de sözlerine ekleyen Başkan Taban, "Ramazan sürecinde de ihtiyaç sahibi olan ailelerin yardım başvurularını almaya devam ediyoruz. Yardımlarımız devam ediyor. İşsizlik, borç, hastalık vb. durumlarından dolayı sıkıntıları olan vatandaşlarımızın Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze müracaat edebilir ve buradan gerekli incelemeler yapılmak suretiyle gıda desteği alabilirler. Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde; gıda, giyim, ısınma, muhtaç asker aile, sıcak yemek, eşya, medikal gereçler ve evde bakım hizmetleri olmak üzere birçok yardım türünde destek veriliyor. Vatandaşlar sistem kaydı alınarak sistemli ve koordineli bir şekilde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yardımlardan faydalanabiliyor" diye konuştu.

Açıklamasının sonunda ramazan ayının paylaşmak olduğuna da vurgu yapan Taban, "Bu vesileyle bir kez daha ilçe halkımız ve tüm İslam Aleminin Ramazan-ı Şerif'ini kutluyorum. Rabbim bizleri bayramına eriştirmeyi de nasip etsin. İnegöl Belediyesi olarak biz vatandaşlarımızın her an yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

'Umuteli' ramazan ayında umut oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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