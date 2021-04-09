Umut Yertutan kimdir? Umut Yertutan kaç yaşında, nereli? Umut Yertutan hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Umut Yertutan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Umut Yertutan kaç yaşında, nereli? Umut Yertutan hayatı ve biyografisi! Umut Yertutan kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Umut Yertutan hakkında araştırmalar yapılıyor. Umut Yertutan kimdir? Umut Yertutan kaç yaşında, nereli? Umut Yertutan hayatı ve biyografisi!

UMUT YERTUTAN KİMDİR?

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Umut Yertutan mesleğe 1994 yılında Kanal 6'da adım attı. Ardından Ctv, BRT, Skytürk ve Atv'de görev yaptı. 2007 yılının Ocak ayında FOX TV'ye transfer oldu. 13 yıla yakın süre görev yaptığı FOX TV'den ise Temmuz 2019'da ayrıldı.

Kaynak: halkweb.com.tr/