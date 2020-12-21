Umut'un Dramı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Umut'un Dramı

21.12.2020 20:23 | Son Güncelleme: 21.12.2020 20:28

Umut'un Dramı Umut Hayata ve iyiliğe tutunmak istiyor İstanbul'da uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia ettiği 3 ağabeyinden kaçarak Adana'nın Kozan ilçesine gelen 18 yaşındaki Umut Saka, kış günü sokakta yaşam mücadelesi veriyor.

Umut'un Dramı

Umut Hayata ve iyiliğe tutunmak istiyor

ADANA - İstanbul'da uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia ettiği 3 ağabeyinden kaçarak Adana'nın Kozan ilçesine gelen 18 yaşındaki Umut Saka, kış günü sokakta yaşam mücadelesi veriyor.

Aslen Şanlıurfa Siverekli olan ve 8 yaşında annesini trafik kazasında ve ardından babasını akciğer kanserinden kaybeden Umut Saka, İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu iddia ettiği 3 ağabeyinden kaçarak bisikleti ile Adana'daki amcasına sığındı. Amcasının da sahip çıkmadığı ve parkta gece uyuşturucu satıcıları tarafından bıçaklanması ve dövülmesinin ardından Kozan'da bir parkta muhtarlığın kadınlar tuvaleti önüne sığınan Umut, ustası olduğu bisiklet tamirciliği yapıp yeni bir hayata başlamak için yardım bekliyor.

Varsaklar Mahallesi'nde muhtarlık binasının yanındaki kadınlar tuvaleti önüne kendine kış günü sığınacak bir yer yapan Umut Saka, "10 senedir sokaklardayım. Adana'da akrabam vardı, yanına geldim ama bakmadı. Abilerim uyuşturucuya düştüler, birini televizyonda bugün İstanbul Bağcılar'da Hasan Saka'nın öldüğünü gördüm. Uyuşturucu içerek ölmüş. Ben madde bağımlısı olmamak için kaçtım. Abilerim sende yapacaksın dedi, ben de kaçtım. 8 yaşında annem babam vefat etti. Benle beraber 4 kardeşiz. Bağcılar çok kötü bir mahalle. Evden kaçtım ve haberleri var. İstanbul'dan buraya bisikletle geldim, 35 liraya bisikletimi sattım. Amcama gittim. Abilerim bir şey yapar diye bana kimse bakmak istemiyor. 4 gündür burada yaşıyorum. Bir mesleğim var aslında, bisiklet tamircisiyim ve aslında ustayım. Burada kimse tanımadığı için iş vermiyorlar. Hırsız sanıyorlar iş vermiyorlar. Düşene bir tekme daha atılıyor. Adana'da bir otoparka götürdüler sana ev bulacağız dediler, uyuşturucu satmamı istediler. Satmayınca bıçaklandım, dövdüler. Gözümü hastanede açtım. Bir kapı açılsa, bir sıcak ev olsa bir bisiklet tamircisi iş verse yaparım" dedi.

Çevre sakinleri Adana Valiliği ve Kozan Kaymakamlığının gence sahip çıkarak topluma kazandırılmasını isterken, çevre sakinleri sabah ve akşam gence sıcak yiyecek veriyor.

Umut'un Dramı
Umut'un Dramı
Umut'un Dramı
Umut'un Dramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Celal Adan Engin Altay Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Arto Uğur Yücel Defne Samyeli Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Samatta Ersun Yanal Samet Aybaba Burak Yılmaz
Tüm Haberler Türk Almanya Araştırma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Umut'un Dramı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 20:35:22. #1.14#
title