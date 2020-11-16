Umut Süleyman Altınpa dünyanın en iyisi olmak için yarışacak
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Umut Süleyman Altınpa dünyanın en iyisi olmak için yarışacak

16.11.2020 14:54 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:57
Umut Süleyman Altınpa dünyanın en iyisi olmak için yarışacak

Umut Süleyman Altınpa, her yıl Las Vegas'ta düzenlenen vücut geliştirme sporunun en prestijli organizasyonu olan MR. Olympia Amateur'de şampiyonluk ve IFBB Pro Card için yarışacak.

Daha önce uluslararası yarışmalarda birçok kez birincilik elde ederek Türk bayrağını dalgalandıran sporcu Umut Süleyman Altınpa, bu kez dünyanın en iyisi olmak için sahneye çıkacak.

2019'da Los Angeles'ta düzenlenen Muscle Contest Excalibur NPC IFBB Men Physique yarışmasında şampiyon olarak Las Vegas'ta düzenlenecek MR. Olympia'da yarışmaya hak kazanan Altınpa, mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Altınpa, şu ifadeleri kullandı: "Bu yarışmaya çok uzun zamandır çalışıyorum. Şuan Amerika'dayım ve sadece bu işe odaklandım. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bana destek olan ailem, arkadaşlarım ve öğrencilerim için bu yarışı kazanmak istiyorum. Daha sonra Türkiye'ye dönüp ilerde Türkiye'yi temsil edecek olan öğrencilerime deneyim ve tecrübelerimi aktarmak ve hep birlikte daha büyük başarılara imza atmak istiyorum."

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 14:57:29. #1.15#
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