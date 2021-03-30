Umut Sensin Derneği, Zanzibar'da 20 bin kişiye temiz su ulaştıracak
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Umut Sensin Derneği, Zanzibar'da 20 bin kişiye temiz su ulaştıracak

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Umut Sensin Derneği, Zanzibar'da 20 bin kişiye temiz su ulaştıracak

Afrika'da sosyal ve ekonomik kalkınma projeleri yürüten Umut Sensin Derneği, Zanzibar'a bağlı Tumbatu Adası'nda "Kesintisiz Su Temini Projesi" ile 20 bin kişiyi temiz suya kavuşturacak.

Afrika'da sosyal ve ekonomik kalkınma projeleri yürüten Umut Sensin Derneği, Zanzibar'a bağlı Tumbatu Adası'nda "Kesintisiz Su Temini Projesi" ile 20 bin kişiyi temiz suya kavuşturacak.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, su kuyusundan farklı olarak boru hatları ile her haneye temiz su ulaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, "Proje ilk etapta, 704 haneyi ve 4 bin 250 kişiyi su ile buluşturmayı, ikinci etapta da bu sayıyı 20 bin kişiye ulaştırmayı amaçlıyor. Dernek, tüm aşamalar tamamlandığında 'Kesintisiz Su Temini Projesi' ile Tumbatu'daki tüm haneleri hayat boyu su ile buluşturmayı hedefliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen bölge sakinlerinden Miza Haji, projenin özellikle kadınların yaşadıkları zorlukları azaltacağına dikkati çekerek, ?"Tüm köylülerimiz için bu yardımı sürdürmenizi diliyoruz. Bir kadın için su taşımak büyük sorun. Bu proje tarladan yorgun gelen kadınların hayatını kolaylaştıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Evlerine su bağlandığı için Türkiye'ye teşekkür eden köy sakinlerinden Sitty Bakar da su taşımaktan dolayı sürekli hasta olduklarını ve artık suya kavuştuklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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