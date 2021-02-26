Umut Şenol'dan Hidayet Türkoğlu'na ziyaret
26.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:14
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyarette bulundu.
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyarette bulundu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, basketbol ve gayrimenkul geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Umut Şenol ile kadın basketbol takımından sorumlu icra kurulu üyesi Serhan Çetinsaya, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile makamında görüştü.
Şenol, ziyaretin sonunda Türkoğlu'na, Beşiktaş HDI Sigorta'nın imzalı formasını hediye etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür