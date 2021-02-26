Umut Şenol'dan Hidayet Türkoğlu'na ziyaret

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyarette bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, basketbol ve gayrimenkul geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Umut Şenol ile kadın basketbol takımından sorumlu icra kurulu üyesi Serhan Çetinsaya, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile makamında görüştü.

Şenol, ziyaretin sonunda Türkoğlu'na, Beşiktaş HDI Sigorta'nın imzalı formasını hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür