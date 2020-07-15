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Umut Nayir, test sonucunun negatif olduğunu açıkladı

Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, korona test sonucunun negatif olduğunu açıklandı.

Umut Nayir, test sonucunun negatif olduğunu açıkladı
15.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:52

Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, korona test sonucunun negatif olduğunu açıklandı. 24 Haziran'da yapılan testi pozitif çıkan Nayir, ilk kez negatif sonuç alındığını açıkladı.

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Umut Nayir, korona virüs testinin negatife döndüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Umut Nayir, sezonun geri kalanında takıma dahil olamayacağını da sözlerine ekledi. Umut Nayir'in açıklamaları şu şekilde:

"24 Haziran günü pozitif sonuçlanan corona testim bugün ilk defa negatife döndü çok şükür. Semptomatik bir etkisi olmasa da sezonun devam ettiği bir dönemde uzun süre bu süreçle karşılaşmak mental anlamda çok zorladı beni. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler. TFF protokolleri gereği sahaya geri dönebilmek için 5 gün arayla 3 test sonucunun arka arkaya negatif çıkması gerekiyor. Bu nedenle sezonun kalanında da takımımla sahada olamayacağım. Sezonun bu kritik haftalarında hem kendim için hem takımım için güzel hayallerim vardı. Bireysel anlamda takımdan uzak kalmanın hayal kırıklığını yaşasam da inşallah takım arkadaşlarım hedefimizi gerçekleştirecek. Tekrar teşekkür ediyorum desteğini esirgemeyen herkesten." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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