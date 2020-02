Umut Nayir: Sergen hocanın gelmesi camiayı birleştirdi

13.02.2020 11:13 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:13

'Üzerimizde bulunan rakiplerle maçlarımız, kaderimizi belirleyecek?

'Kritik haftalardayız, her şey olabilir?'Kazanarak gidip sonunda neler olacağını göreceğiz?'Şu an içinde bulunduğum süreçten memnunum?' Gaziantep FK maçındaki golüm, neden iptal edildi anlamadım?Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, -Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, "Değişim süreçleri her zaman zordur. Özellikle kulüpten hocanın ayrılması, birçok şeyin yerinde gitmediğinin göstergesidir. Sergen hoca, kulübün efsanesi olduğu için gelişiyle birlikte taraftarımızın da onun arkasında birleşmesi bizim de motivasyonumuzu ve öz güvenimizi tazeleyecek? dedi.Nişantaşı Üniversitesi tarafından düzenlenen ve spor camiasının farklı alanlarından birçok ismi bir araya getiren "International Sport Summit"e katılan Umut Nayir, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.'ÜZERİMİZDE BULUNAN RAKİPLERLE MAÇLARIMIZ, KADERİMİZİ BELİRLEYECEK?Beşiktaş'ta Abdullah Avcı 'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın 'ın gelişinin hem takım da hem de taraftar üzerinde olumlu bir etki yarattığının altını çizen Nayir, 'Değişim süreçleri her zaman zordur. Özellikle kulüpten hocanın ayrılması, birçok şeyin yerinde gitmediğinin göstergesidir. Sergen hoca, kulübün efsanesi olduğu için gelişiyle birlikte taraftarımızın da onun arkasında birleşmesi bizim de motivasyonumuzu ve öz güvenimizi tazeleyecek bir unsur. Şu anki süreçte arka arkaya iki maç kazanmak, motivasyonu da artırıyor. Bizim üstümüzde bulunan rakiplerimizle maçlarımız var. Özellikle o maçlar bizim kaderimizi belirleyecek. Şu an her şey pozitif ama durumlar, sahada belli oluyor' diye konuştu.'KRİTİK HAFTALARDAYIZ, HER ŞEY OLABİLİR?Cuma günü oynayacakları Medipol Başakşehir maçına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını vurgulayan golcü oyuncu, 'Şu an 7'nci sıradayız. Başakşehir, ilk 2'nin içinde ve üst sırayı zorluyor. Çok zor bir maç olacak bizim için. Beşiktaş formasıyla çıkıyorsanız bir maça, kazanmak zorundasınızdır. Bizden beklenti bu yönde. Özellikle bu iki maçın getirdiği öz güvenle birlikte kazanmamız lazım. Lider Sivasspor ile aramızda 6 puan fark var. Şu kritik haftalarda her şey olabilir. Rakiplerimiz de birbirleriyle oynayacak. Hedefimiz galibiyet' şeklinde konuştu.'KAZANARAK GİDİP SONUNDA NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ?Şampiyonluk konusunda ise umutlu olduklarını söyleyen Umut Nayir, 'Çok fazla kırılma yaşanıyor. 7 takımın birlikte potada bulunması, sürekli rakiplerin birbiriyle oynaması umutlu kalmanızı sağlıyor. Kritik olan durum, bizim kazanmamız ve rakiplerimizin puan kaybetmesini beklemek. Kazanarak gidip sonunda neler olacağını göreceğiz' ifadelerini kullandı.'ŞU AN İÇİNDE BULUNDUĞUM SÜREÇTEN MEMNUNUM?Kendi performansıyla ilgili olarak yöneltilen soruya ise 26 yaşındaki oyuncu şu cevabı verdi: 'Kendi performansımla alakalı olarak şu an içinde bulunduğum süreçten memnunum. Gidişatın doğru yönde olduğunu düşünüyorum ama bu bireysel performansların olumlu yansıması için takımın galip gelmesi, üst sıralara tırmanması daha önemli. Bireysel anlamda çalışıyorum diğer 28 takım arkadaşım gibi. Hepimizin amacı, takımın menfaatleri doğrultusunda hareket etmek.?'GAZİANTEP MAÇINDAKİ GOLÜM, NEDEN İPTAL EDİLDİ ANLAMADIM?

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynadıkları Gaziantep FK maçında iptal edilen golü ile alakalı olarak ise Nayir, 'Gaziantep maçındaki golümün neden iptal olduğunu anlamadım. Alper hoca, kararla ilgili olarak ilk başta 'ofsayt' sonra 'Boateng kaleciye dokundu' dedi. Sonra pozisyonu izlediğimizde temas olmadığını gördük. Anlamakta zorlandığımız bir karar oldu ama hayırlısı böyleymiş' açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA