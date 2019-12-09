Umut Nayir Kasımpaşa Maçı Sonrası Konuştu

09.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:14

Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Beşiktaş'ın biri uzatma dakikalarında olmak üzere iki golünü atan Umut Nayir, böyle galibiyelerin şampiyonluğun habercisi olduğunu söyledi.