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Umut Nayir Kasımpaşa Maçı Sonrası Konuştu

Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Beşiktaş'ın biri uzatma dakikalarında olmak üzere iki golünü atan Umut Nayir, böyle galibiyelerin şampiyonluğun habercisi olduğunu söyledi.

09.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:14

Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde 'yı 3-2 yenen 'ın biri uzatma dakikalarında olmak üzere iki golünü atan Umut Nayir, böyle galibiyelerin şampiyonluğun habercisi olduğunu söyledi.

Kaynak: Dugout

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