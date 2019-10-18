Umut Nayir, KAÇUV Aile Evi'ni ziyaret etti

18.10.2019 14:04

Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, ihtiyaç sahibi kanserli çocuk ve ailelerine, tedavi sırasında destek sağlayan Kanserli Çocuklara Umut Vakfının (KAÇUV) Aile Evi'ne ziyarette bulundu.

Yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı ekibin 26 yaşındaki santrforu, KAÇUV'un İstanbul'da Cerrahpaşa'da bulunan Aile Evi'nde çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Kanser tedavisi gören çocuklarla sohbet eden ve onlara moral veren Umut Nayir, tedavi gören çocuklarla bir araya gelebildiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"KAÇUV'un hayata geçirdiği Aile Evi'nin çok kıymetli bir oluşum olduğunu düşünüyorum. Aileler bir yandan çocuklarının hastalığıyla mücadelesine tanık olurken maddi ve manevi desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle herkesi KAÇUV gönüllüsü ve destekçisi olmaya çağırıyorum."

Kaynak: AA