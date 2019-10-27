27.10.2019 22:36

- Umut Nayir: "Hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz"

İSTANBUL - Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, Galatasaray karşısında istekli ve coşkulu bir oyun ortaya koyduklarını ifade ederek, bunu devam ettirip sezon sonunda hak ettikleri şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında karşı karşıya geldiği Galtasaray'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlılara derbide galibiyeti getiren golü kaydeden Umut Nayir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı forma ile ilk kez ilk 11'de forma giyen Umut, derbide galibiyeti getiren golü kaydettiği için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Benim için duygusal ve mutluluk verici bir akşam. Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de çıktım ve bu da derbiye nasip oldu. Aynı zamanda derbide galibiyeti getiren golü atabilmek benim için çok özel bir durum. Takım olarak zor günlerden geçiyoruz. Motivasyon olarak derbiden bir çıkış noktası bekliyorduk. Tam istediğimiz gibi oldu. Derbi aldık diye kimse bize şampiyonluk hediye etmeyecek. Aynı coşkuyu, isteği önümüzdeki maçlarda da gösterip hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Caner abi güzel ortaladı, ben güzel vurdum"

Umut Nayir, golü atmadan önce asisti yapan Caner Erkin ile konuştuğunu ifade ederek, "Caner abi ile golden yaklaşık 5 dakika önce konuşmuştuk. 'Ortaları öne doğru yapacağım, öne doğru gel' dedi. Bu sefer ortayı öne yapacağını biliyordum. O güzel ortaladı ben güzel vurdum sonuç güzel oldu" açıklamasını yaptı.

"Beşiktaş formasının olduğu yerde coşku olmuştur"

26 yaşındaki futbolcu, takım olarak zor günlerden geçtiklerinin altını çizerek, "Zor günler geçiriyoruz. Futbolun tek doğrusu yok. Kazanırsanız doğru kaybedersen yanlış oluyor. Beşiktaş formasının olduğu her yerde coşku, heyecan olmuştur. Önceliğimizin coşku heyecan olduğunu söylemiştim. Bugün bu anlayışla sahaya çıktık. Derbide motivasyona ihtiyacımız olmuyor ama diğer maçlarda bunu koruyabilmemiz lazım" diye konuştu.

"İnşallah çıkış noktamız bu maç olur"

Bu müsabakanın kendileri için çıkış olmasını umduğunu aktaran Nayir, "Kırılma anları bizim aleyhimize de sonuçlandı. Özellikle Avrupa Ligi'nde 9 puanımız olacakken 0 puandayız. Bunlar da ister istemez takıma olumsuz etkiliyor. Büyük camialar için bu maçlar çok önemlidir. İnşallah çıkış noktamız bu maç olur. Önceliğimiz Diaby ile oynayıp N'zonzi'nin topla buluştuğu alanı kapatmaktı. Bu maçta bu görevi iyi yaptığımızı düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: İHA