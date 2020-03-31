Umut Nayir: "Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi"
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Galatasaray, Beşiktaş, Güncel

Umut Nayir: "Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi"

Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbide takımına galibiyeti getiren golü atan Umut Nayir, "Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi.

31.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:55
Umut Nayir:

Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbide takımına galibiyeti getiren golü atan Umut Nayir, "Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi. Kulüp tarihi açısından kader belirleyici bir gol değil ama kendi tarihim için çok değerliydi" dedi.

Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayına katıldı. Öncelikle koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara yardımda bulunduğunu dile getiren genç oyuncu, "Evde kalmak zorunda olan, çalışmayan insanlarımız var. Biz de yapabildiğimiz yardımları yapmaya çalıştık. Yapmaya da devam edeceğiz. Ülke olarak ayağa kalkmamız lazım. Bu durumda bizim de üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Hukuk Fakültesi'nde okuyan Nayir, antrenmanlar ve maçlardan dolayı sınavlarına giremediğini fakat okulunu bitirmek istediğini belirtti.

"GALATASARAY'A ATTIĞIM GOL ÖZELDİ"

Ligin ilk yarısında takımına 3 puanı getiren golü attığı Galatasaray maçı hakkında da konuşan Umut Nayir, "İlk kez 11'de sahaya çıkmıştım ve ilk derbi maçımdı. Mahcup olmadan altından kalkmak da çok önemliydi. Sıkıntılı bir süreçten geçiyorduk. Maç toplantısında öğrendim oynayacağımı. Kazandırdıktan sonra da duyguyu tarif etmesi çok zor. Yaşadıklarımı tam olarak dile getiremiyorum. Ne mutlu ki öyle bir an yaşadım. Gönül verdiğim takıma taraftar önünde derbi kazandırmak çok hoş bir duygu. Attığım gol benim için çok özeldi. Kulüp tarihi açısından kader belirleyici bir gol değil ama kendi tarihim için çok değerliydi" şeklinde konuştu.

Golden önce Caner Erkin ile arasında geçen diyaloğu anlatan Nayir, "Maçın içinde birkaç tane orta yapmıştı ama ön direkte rakip karşıladı. Golden birkaç dakika önce yanına çağırıp ortaları öne yapıyorum sen başka yere gitme dedi ve ortayı da oraya yaptı. Caner ağabeyin sayesinde attım gollerimin çoğunu. Ona çok ihtiyacım var" diye konuştu.

"KÜÇÜKKEN BEŞİKTAŞ'I DESTEKLİYORDUM"

"En iyi Beşiktaşlı sahada işini en iyi yapandır" diyen golcü futbolcu, "Küçükken Beşiktaş'ı destekliyordum. Ben de Beşiktaşlılığımı sahada yansıtmak istiyorum. Saha dışında da Beşiktaşlı duruşuna uygun olmaya gayret ediyorum. Üstüne koyarak devam etmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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