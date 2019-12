01.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:56

İSTANBUL, - Umut Nayir, "Derbide galibiyet golünü atmak, anlatması zor bir duygu. Çocukluğumdan, futbolu takip etmeye başladığım zamandan bu yana, babamdan ötürü Beşiktaş'a karşı bir sevgim var" dedi. Beşiktaş'ın genç futbolcusu Umut Nayir, siyah-beyazlı kulübün Aralık ayı dergisine açıklamalarda bulundu. Derbi maçında attığı galibiyet golünün kendisi için çok değerli olduğunu ifade eden Nayir, "Derbide galibiyet golünü atmak anlatması zor bir duygu. Çocukluğumdan, futbolu takip etmeye başladığım zamandan bu yana, babamdan ötürü Beşiktaş'a karşı bir sevgim var. Özellikle derbi günleri hep özel olmuştur; sabah televizyonu açar, gelişmeleri öğrenmeye çalışırdım ve bir taraftar olarak dışarıdaki herkesin heyecanını duyardım, ama artık sahada oynayan biri olarak bu heyecanı yaşamak çok özel. Ayrıca ilk derbi maçımda galibiyeti getiren golü atmış olmam, maç öncesi puan cetvelindeki konumumuz gibi birçok farklı etken vardı. Bu sebeple çok değerli bir goldü benim için" diye konuştu."ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ HEMEN HEMEN TÜM SPOR DALLARINA İLGİM VARDI"Çocukluğundan profesyonel futbola geçiş sürecini de anlatan Nayir, "Lisanslı olarak bir yere kayıtlı değildim ama çocukluğumdan beri hemen hemen tüm spor dallarına ilgim vardı. Elimden geldiğince mahalle ve okuldan arkadaşlarımla beraber spor yapmaya çalıştım. Akşam hava kararana kadar eve girmeyen mahalle çocukları gibi top peşinde büyüdüm ve elbette her çocuk gibi benim de tuttuğum takımın formasını giyme hayalim vardı ama altyapı takımlarında lisanslı olarak forma giymediğimden futbolcu olmak ilk hedefim değildi. Geç denilebilecek bir yaşta, üniversite zamanında, profesyonel kariyerim başladı esasen. Üniversiteyi kazandığımda amatör kümede oynuyordum ve profesyonelliğe geçmeyi de istiyordum ama hem ailemin hem de benim önceliğim eğitimim olmuştu. Ankaragücü'nün zor dönemleriydi ve onlarla antrenmana çıkmaya başladıktan sonra lisans çıkartmayı teklif ettiler. O sene A2 takımında gol kralı olunca işler ciddileşmeye başladı. A takıma çıktım, profesyonel oldum ve özellikle ikinci lige çıktığımızda kariyer sürecim adım adım gelişti ve bu noktaya geldik" ifadelerini kullandı."OLABİLECEĞİM EN İYİ FUTBOLCU OLMAK İSTİYORUM"Geleceği hakkında da açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki oyuncu, "Kendime iyi bakıp, doğru çalışırsam önümde uzun seneler olduğunu düşünüyorum. Olabileceğim en iyi futbolcu olmak istiyorum, bunun için de birinci öncelik çalışmak. Hangi branştan olursa olsun, dünyanın en iyilerine "nasıl yaptın?" diye sorduğunda "çok çalışmak" cevabını alıyorsun. Bulunduğum yere şükredip, çalışarak mevcudun üstüne koymam gerekli. Uzun, kısa ve orta vadeli hedefler koyup, bunların doğrultusunda çalışmak lazım. Bu sezonki hedefim Beşiktaş forması altında kendimi gösterebilmekti, bir nebze de olsa bunu başarabildim. Şimdi takımda kalıcı olabilmek, Avrupa'daki başarılarda pay sahibi olabilmek ve Milli Takım'da forma giyebilmek şu an için kısa vadedeki hedeflerimden bazıları. Saha dışında da kısa vadeli hedefim eğitim hayatımı tamamlayabilmek, çünkü devam eden bir üniversite hayatım var. Futbol ile iç içe gittiği için bazen süreci tamamlamakta, sınavlara girmekte zorlandığım oldu ve okul uzadı, ama en kısa sürede bitirebilmek, neticesinde özellikle spor hukuku alanında uzmanlaşabilmek ilk amaçlarımdan" diye konuştu."HEM OKUMAK, HEM DE FUTBOL OYNAMAK ZOR OLUYOR"Türkiye'de sporcuların aynı anda eğitim almasının düzen gereği zor olduğunu söyleyen Nayir, "Hem okumak hem de futbol oynamak aslında zor oluyor çünkü ülke şartlarında buna uygun bir düzen yok. İnsanların ve özellikle öğrenci kardeşlerimin bu konudaki hassasiyetlerini anlayabiliyorum. Benim futbolculuk kariyerim de lise zamanlarımda amatör yerine profesyonel olarak başlasaydı belki de eğitim hayatım böyle olmayacaktı. Bunun çözümünü bulabilecek yetkili makamlarımız var ve sporcuların eğitimli biçimde yetişebilmesi için onların desteklerine ihtiyacımız var. Avrupa ve Amerika'da burslu eğitim ile doğru sporcu yetiştirme programının burada da uygulanması en büyük hayallerimden. Çünkü burada ya sporu ya da eğitimi seçmek zorunda kalıyorsun. Mezun olduktan sonra futbol oynarken belki küçük sertifika programlarına katılabilirim. Sadece aktif futbol yaşantımda kendimi küçük küçük geliştirip geleceğime yatırım yapabilirim. Sonrasında ise iyice bu işe kanalize olmak istiyorum." İfadelerini kullandı."SPORCULAR, İNSANLARI İYİYE VE DOĞRUYA YÖNLENDİREBİLİR"Sporcuların toplum tarafından örnek alınan kişiler olduğunu vurgulayan Umut Nayir, "Öncelikle 'İyi insan olmadan iyi Beşiktaş'lı olunmaz çok sevdiğim bir söz' ve Beşiktaş ile özdeşleşmesi de harika. Sporcular olarak çok geniş bir kitleye hitap ettiğimiz için insanları iyiye, doğruya yönlendirebilir; insanların, derneklerin, vakıfların sesi olabiliriz. Bu anlamda da fırsat buldukça ön ayak olmaya gayret ediyorum. Neticede bir kişi bir kişidir, topluma bir faydamız olur" dedi.Umut Nayir yeni şeyler öğrenmeyi sevdiğini belirterek, "Öğrenmeyi seven bir yapım var. Ben gittiğim yerlerde öğrenmeyi tercih ediyorum, kendimi geliştirmek daimi amaçlarımdan biri. Belgrad, Barselona, Berlin gibi farklı şehirlere gittiğimde tarihlerinde neler var, geçmişte neler yaşanmış gibi soruların cevaplarını öğrenmek, şehir ve yaşantısı hakkında bilgi sahibi olabilmek bana daha çok keyif veriyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA