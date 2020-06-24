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Umut Nayir'den kanser hastası çocuklara anlamlı destek

Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, doğum gününde kendisine gelecek hediyeler yerine kanser hastası çocuklara bağış yapılmasını istedi.

Umut Nayir'den kanser hastası çocuklara anlamlı destek
24.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:55

Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, doğum gününde kendisine gelecek hediyeler yerine kanser hastası çocuklara bağış yapılmasını istedi.

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Umut Nayir, anlamlı bir davranışa imza attı. 28 Haziran'da doğum gününü kutlamaya hazırlanan siyah-beyazlı futbolcu, doğum gününde kendisine gelecek hediyeler yerine iyilik paylaş sosyal bağış platformu üzerinden kanser hastası çocuklara bağış gönderilmesini istedi. 26 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yayınladığı destek mesajında ise konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Hediye ya da kutlama beklemiyorum. Hepimizin sağlık dolu yaşaması gerektiğini anladığımız bu özel dönemde, sizlerden bu sene bir iyilik istiyorum. İyilik paylaş sosyal bağış platformu üzerinden kansersiz yasam derneği için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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