Umut Nayir, Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı
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Umut Nayir, Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı

Umut Nayir, Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Umut Nayir, "Bana Beşiktaş gibi büyük bir kulübün parçası olma fırsatını veren, destekleyen ve üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Umut Nayir, "Bana Beşiktaş gibi büyük bir kulübün parçası olma fırsatını veren, destekleyen ve üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim" dedi. 

Umut Nayir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı. Desteklerinden dolayı siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür eden 28 yaşındaki forvet oyuncusu, "Umut Nayir "Büyük Beşiktaş Camiası; Bugün itibarıyla kendi adıma yeni bir serüvene başlıyorum. Türkiye'nin en büyük camialarından birinin parçası olmak benim için hep özel bir duygu olarak kalacak. Bana Beşiktaş gibi büyük bir kulübün parçası olma fırsatını veren, destekleyen ve üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim. Bir özel teşekkür de büyük Beşiktaş taraftarına; takımda olduğum dönemde ya da kiralık olarak farklı bir takımın formasını giydiğim dönemlerde de her zaman desteğini hissettiğim büyük taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin desteğini ve sevgisini asla unutmayacağım. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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