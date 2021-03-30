Umut Meraş kimdir? Umut Meraş kaç yaşında, nereli? Umut Meraş hangi takımda oynuyor?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Milli takımımızın yıldız isimlerinden Umut Meraş performansıyla dikkatleri çekiyor. Sporseverlerinde ilgi odağı olan başarılı futbolcu hakkında Kenan Karama kimdir, Umut Meraş kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları araştırılıyor.
A Milli takımımızın yıldız isimlerinden Umut Meraşper formansıyla göz dolduruyor. Peki, Umut Meraş kimdir? Umut Meraşkaç yaşında, nereli? Umut Meraş hangi takımda oynuyor? İşte, detaylar?
UMUT MERAŞ KİMDİR?
Doğum tarihi: 20 Aralık 1995
Kaç yaşında: 25yaşında
Nereli: Eminönü, İstanbul,
Boy: 1,78 m
Cengiz Umut Meraş (d. 20 Aralık 1995; Eminönü, İstanbul) Sol Bek mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Ligue 2 takımlarından Le Havre'da forma giymektedir.
Kulüp kariyeri
Profesyonel kariyerine 2014 yılında Boluspor kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Bursaspor'da oynadı. 2019-2020 sezonunda Fransa'nın Le Havre kulübüne transfer oldu.
Görsel: @umutmeras