Umut Meraş kimdir? Umut Meraş kaç yaşında, nereli? Umut Meraş hangi takımda oynuyor?
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Umut Meraş kimdir? Umut Meraş kaç yaşında, nereli? Umut Meraş hangi takımda oynuyor?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Umut Meraş kimdir? Umut Meraş kaç yaşında, nereli? Umut Meraş hangi takımda oynuyor?

Milli takımımızın yıldız isimlerinden Umut Meraş performansıyla dikkatleri çekiyor. Sporseverlerinde ilgi odağı olan başarılı futbolcu hakkında Kenan Karama kimdir, Umut Meraş kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

A Milli takımımızın yıldız isimlerinden Umut Meraşper formansıyla göz dolduruyor. Peki, Umut Meraş kimdir? Umut Meraşkaç yaşında, nereli? Umut Meraş hangi takımda oynuyor? İşte, detaylar?

UMUT MERAŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Aralık 1995

Kaç yaşında: 25yaşında

Nereli: Eminönü, İstanbul,

Boy: 1,78 m

Cengiz Umut Meraş (d. 20 Aralık 1995; Eminönü, İstanbul) Sol Bek mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Ligue 2 takımlarından Le Havre'da forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Profesyonel kariyerine 2014 yılında Boluspor kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Bursaspor'da oynadı. 2019-2020 sezonunda Fransa'nın Le Havre kulübüne transfer oldu.

Görsel: @umutmeras

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Osman DEMİR
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