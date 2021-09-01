Umut Meraş ile Abdulkadir Ömür, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda Umut Meraş ile Abdulkadir Ömür sakatlıklarından dolayı aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı'nda Umut Meraş ile Abdulkadir Ömür sakatlıklarından dolayı aday kadrodan çıkarıldı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Beşiktaş A.Ş. forması giyen Rıdvan Yılmaz ve İttifak Holding Konyaspor'da oynayan Abdülkerim Bardakcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta bulunan A Milli Takım'ımızın aday kadrosuna dahil edildi. Oyuncularımızdan Umut Meraş ile Abdulkadir Ömür ise sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosundan çıkartıldılar."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı