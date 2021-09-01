Umut Meraş ile Abdulkadir Ömür, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Umut Meraş ile Abdulkadir Ömür, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Umut Meraş ile Abdulkadir Ömür, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı'nda Umut Meraş ile Abdulkadir Ömür sakatlıklarından dolayı aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı'nda Umut Meraş ile Abdulkadir Ömür sakatlıklarından dolayı aday kadrodan çıkarıldı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Beşiktaş A.Ş. forması giyen Rıdvan Yılmaz ve İttifak Holding Konyaspor'da oynayan Abdülkerim Bardakcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta bulunan A Milli Takım'ımızın aday kadrosuna dahil edildi. Oyuncularımızdan Umut Meraş ile Abdulkadir Ömür ise sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosundan çıkartıldılar."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

A Milli Takım'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı
A Milli Takım'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı
Şenol Güneş'in Emre Belözoğlu hayali suya düştü
Şenol Güneş'in Emre Belözoğlu hayali suya düştü
Milli Takım'da korona krizi! 4 yıldız futbolcu, Dünya Kupası Eleme maçında forma giyemeyecek
Milli Takım'da korona krizi! 4 yıldız futbolcu, Dünya Kupası Eleme maçında forma giyemeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mansur Yavaş Meral Akşener Devlet Bahçeli Sultan Alparslan
Magazin Deniz Akkaya Derya Şensoy Seren Serengil Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Burak Elmas Şenol Güneş Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Umut Meraş ile Abdulkadir Ömür, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 15:17:06. #1.16#

title