Umut Meraş Beşiktaş'ta!

Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de başarılı olmak için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transferlere devam ediyor. Siyah-beyazlılar, bu bağlamda milli oyuncu Umut Meraş'ı kadrosuna kattı. Kartal, Umut için Le Havre'ye 1 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.