Umut Meraş Beşiktaş'ta!
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Umut Meraş Beşiktaş'ta!

Dugout - Haberler | Spor

Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de başarılı olmak için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transferlere devam ediyor. Siyah-beyazlılar, bu bağlamda milli oyuncu Umut Meraş'ı kadrosuna kattı. Kartal, Umut için Le Havre'ye 1 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de başarılı olmak için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transferlere devam ediyor. Siyah-beyazlılar, bu bağlamda milli oyuncu Umut Meraş'ı kadrosuna kattı. Kartal, Umut için Le Havre'ye 1 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Umut Meraş Beşiktaş'ta!

Kaynak: Dugout

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