Umut Meraş'a milli davet

Bursaspor'un başarılı sol beki Umut Meraş, A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrıldı.

Yeşil-beyazlı takımın genç futbolcusu Umut Meraş, A Milli Takım'ın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrıldı.

Umut Meraş, daha önce kulüp dergisine verdiği bir röportajda Bursaspor'a transfer olduktan sonraki hedeflerinden ilkinin A Milli Takım olduğunu söyleyerek, "Ay-yıldızlı formanın altında oynamak, ülkeni temsil etmek benim için çok güzel olacak. Türkiye'de sol bek sıkıntısı var. Ben de kendime güveniyorum. A Milli Takım'a gitmeyi çok istiyorum" demişti. - BURSA

Kaynak: İHA