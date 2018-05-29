Umut Kervanı Vakfı'ndan Gıda Yardımı

Umut Kervanı Vakfı Mardin Şubesi, ramazan ayı dolayısıyla 70 aileye gıda kolisi yardımında bulundu.



Umut Kervanı Vakfı Mardin Temsilciliği, Artuklu ilçesinde ramazan yardımlarına başladı. Umut Kervanı Vakfı Temsilcisi Hadi Çakar, yaptığı açıklamada, ramazan ayında gıda paketi yardımlarının devam edeceğini belirtti.

Çakar, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında inşallah yüzlerce aileye hayırseverlerin desteğiyle gıda yardımında bulunacağız. Ramazan paketimizin içinde pirinç, mercimek, bulgur, zeytin, şeker, salça, fasulye, makarna vesaire gıda malzemeleri bulunuyor. Tabi sadece gıda ile sınırlı kalmayacak yardımlarımız; giyim yardımlarımıza başladık. Bugün 3 ekip ile yardıma muhtaç, fakir, mülteci ve yetim 70 aileye gıda kolisi ulaştırdık. Hala yolumuzu gözleyen yüzlerce aile var. Ramazan ayı boyunca bize kayıtlı iki yüzü aşkın aileye ulaşmayı düşünüyoruz. Tabi kayıtlarımız devam ettiği için bu sayı her geçen gün artıyor. Bu yüzden başta duaya ve hayırsever halkımızın katkılarına ihtiyacımız var. Rabbim, şimdiden yardımlarda bulunacak hayırseverlerimizden razı olsun."