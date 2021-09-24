Umut İsmetoğlu'nun CEO'su olduğu Zerosum Dünya Listelerinde ilk beşte!

Umut İsmetoğlu ve Burak Demir tarafından kurulan Zerosum, dünya mobil oyun pazarının dikkatini fazlasıyla çekiyor. Dünyadaki en iyi mobil oyun şirketlerinden biri olmayı hedeflediklerini söyleyen İsmetoğlu'ndan henüz üniversite öğrencisiyken kurduğu Zerosum'ın öyküsünü dinledik.

Öncelikle öğrencilik döneminize dönmek isteriz. Öğrencilik döneminiz nasıl geçti? O dönemde de kurduğunuz girişimlerle dikkatleri üzerinize çektiğinizi duyduk. Biraz Zerosum öncesi, öğrencilik döneminizi anlatır mısınız?

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümüne 2015 yılında girdim, çok eğlenceli bir öğrencilik dönemi geçirdim diyebilirim. Boğaziçi zaten harika bir ekosisteme sahip. Öğrencilik yıllarımda olabildiğince tecrübe kazanma ve kafamdaki projeleri hayata geçirme fırsatı buldum. Henüz üniversitedeyken Google gibi firmalarda çalışıp, buralardaki çalışma düzenini ve iş yapış biçimini gözlemledim. Aynı zamanda şirket yönetimi alanında edindiğim bilgileri pratiğe dönüştürmek için üniversite yıllarında up4solutions isimli bir dijital pazarlama ajansı kurup Amerika'daki şirketlere hizmet verdim. Ayrıca Udemy isimli platformda on binlerce öğrenciye girişimcilik, dijital pazarlama gibi alanlarda eğitim verdim. Üniversitenin son senesinde Google'daki işimden ayrıldım ve okul arkadaşım Burak Demir ile birlikte Zerosum'ı hayata geçirmiş olduk.

Zerosum'ın kuruluş hikayesini oldukça merak ediyoruz. Zerosum'ı kurmaya nasıl karar verdiniz?

Mobil Oyunlar gerçekten üretilmesi kolay olmayan ürünler. Çok farklı yetenekten ve alandan insanın bir arada çalışması, iyi bir ürün yönetimi yapılması ve her şeyden önemlisi iyi bir fikir bulunması gerekiyor. Bu yönüyle her zaman ilgimizi çeken bir alan olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra son yıllarda inanılmaz bir sektör büyümesi gördük. Biz de buradaki ilgimizi ve Türkiye gibi çok fazla yeteneğin bulunduğu bir coğrafyada yaşamamızı fırsata çevirmek istedik. Böylece 2020 yılında Zerosum ortaya çıkmış oldu.

Şimdi tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Barista Life oynuna gelelim. Barista Life nasıl bir oyun? ABD de en çok indirilen 4.oyun olabilmesinin ardındaki faktör sizce ne oldu?

Barista Life'ın çıkış noktası, dünyada yayılmasına Starbucks gibi zincirlerin öncülük ettiği kahve kültürünün oyunlaştırılması fikriydi. Bu oyunumuzda amaç bir Barista'nın günlük rutininde neler yaptığını oyunculara simüle ederek oynatmaktı, çünkü çoğumuz çokça gittiğimiz bu kafe zincirlerinde tezgahın arka tarafında neler oluyor, siparişimiz nasıl hazırlanıyor merak ederiz ve gözlemlemek isteriz.Sipariş alma ve hazırlama konsepti ise zaten kendi başına oyunlaştırılmaya çok müsaitti

Barista Life gibi geniş kapsamlı ve birçok oyun mekaniği içeren simülasyon oyunlarının yönetimi nispeten diğer oyunlara göre daha zordur ve tamamlanması daha uzun sürer. Zerosum'ın Barista konseptini geniş ve tecrübeli ekibi sayesinde en iyi şekilde hayata geçirmesi, Barista Life'ın ABD'de böyle bir başarıyı yakalamasındaki en önemli faktörlerden biri oldu.

Sizce Mobil oyun sektöründe nasıl başarılı olunabilir?

Mobil oyun oldukça zorlu bir ürün ve tamamen bir ekip işi. Bu sektörde başarılı olmak için doğru ürünü, doğru ekiple, doğru zamanda üretmek oldukça önemli. İyi bir oyunun hem tekniğinin, hem tasarımının hem de ürün dizaynının çok iyi olması gerekiyor.

Şirketinizin bundan sonraki hedefleri nedir?



Hedefimiz dünyadaki en büyük mobil oyun firmalarından biri olmak, bunun için de hem yakaladığımız başarıyı yeni üreteceğimiz projelerle devam ettirmek, hem de ekibimizi değerli arkadaşlarla genişleterek üretim kapasitemizi artırmak istiyoruz.

Bültenler - Son Dakika Haberleri