Umut Güner kimdir? Umut Güner nereli ve ne iş yapıyor? Umut Güner kitapları neler? Tarihçi ve felsefeci Umut Güner! Umut Güner biygorafisi! Türk tarihçi ve felsefeci Umut Güner kimdir, eserleri nelerdir? Ortaçağ Tarihi ve Amerika Tarihi uzmanı olan Umut Güner hakkında merak edilenler haberimizde.

Adanalı. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da Tuzla semtinde tamamlamıştır. Üniversite tahsilini ise Balıkesir Üniversitesi Tarih bölümü, ardından Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü ve Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Uzun yıllar muhtelif dernek ve vakıflarda toplumsal ve kültürel faaliyetler içerisinde bulunmuş, Milli Akıl, Diyanet Aylık Dergisi, Aile Dergisi ve Dünyabizim başta olmak üzere muhtelif dergilerde yazılar kaleme almıştır. Bunun yanı sıra yayımlanmış akademik makaleleri ve kitap çalışmaları bulunan yazar, Ortaçağ Tarihi, Amerika Tarihi ve Amerika Siyasi ve Sosyal Yapısı alanlarında ihtisas çalışmaları yürütmektedir. Amerikan Tarihi uzmanıdır. KİTAPLARI Tarihte Fütüvvet ve Ahilik Tarih Musahabeleri Amerika Rüyası Tarihi