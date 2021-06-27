Umut Gündüz Dağ Bisikleti Kupası Yarışı, Beypazarı'nda yapıldı
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Umut Gündüz Dağ Bisikleti Kupası Yarışı, Beypazarı'nda yapıldı

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Umut Gündüz Dağ Bisikleti Kupası Yarışı yapıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Umut Gündüz Dağ Bisikleti Kupası Yarışı yapıldı.

Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan Ferhat Yağmur Değer Spor Tesisleri önünden start alan yarışta sporcular, 4 bin 350 metrelik parkurda mücadele etti.

Genç kızlar kategorisinde Funda Taşkın, genç erkekler kategorisinde Emre Yuca, elit kadınlar kategorisinde Azize Bekar, elit erkekler kategorisinde Esat Ceylan birinci oldu.

Yıldız A erkekler kategorisinde Emre Şen, yıldız B kategorisinde Nafia Ege Karagöl, master 30 kategorisinde Ömer Cumhur Boyraz, master 40 kategorisinde Turgay Germen, master 50 yaş kategorisinde Mehmet Mestan, yıldız A kadın kategorisinde Emine Irmak Sezin birincilik elde etti.

Organizasyonun sonunda bisikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ve organizasyona ismi verilen Umut Gündüz'ün annesi Asuman Gündüz ile babası Menderes Gündüz'e plaket verildi.

Umut Gündüz Dağ Bisikleti Kupası Yarışı, Beypazarı'nda yapıldı
Umut Gündüz Dağ Bisikleti Kupası Yarışı, Beypazarı'nda yapıldı
Umut Gündüz Dağ Bisikleti Kupası Yarışı, Beypazarı'nda yapıldı
Umut Gündüz Dağ Bisikleti Kupası Yarışı, Beypazarı'nda yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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