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Umut gönüllüleri çocuklar için seferber oldu

Umut gönüllüleri çocuklar için seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İhtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdüren Düzce Umut Gönüllüleri Derneği, soğuk havalarda çocukların üşümemesi için mont ve bot hediye etti.

DÜZCE (İHA) - İhtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdüren Düzce Umut Gönüllüleri Derneği, soğuk havalarda çocukların üşümemesi için mont ve bot hediye etti.

Düzce'de kış mevsimi ile birlikte soğuyan havalarda ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını düşünen Düzce Umut Gönüllüleri Derneği üyeleri, bağışçılarının desteklerini ailelere ulaştırma devam ediyor. Bu kapsamda dernek üyeleri, bağışçıların da yardımlarıyla 100 çocuğa ihtiyaçları olan botları ve montları alarak hediye etti. - DÜZCE

Umut gönüllüleri çocuklar için seferber oldu

Umut gönüllüleri çocuklar için seferber oldu

Umut gönüllüleri çocuklar için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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