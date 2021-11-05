Umut Evirgen kimdir? Umut Evirgen'in sevgilisi kim, Serenay Sarıkaya ile sevgili mi?

Umut Evirgen kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen, Melisa Şenolsun ile adı anılmaya başladı. Bir süre önce gezetecilerin fotoğraf makinesini gasp ettirdiği gerekçesiyle yargılanmıştır. Umut Evirgen hayatı hakkında detayları derledik.

UMUT EVİRGEN KİMDİR?

Evirgen, 1989 yılında dünyaya geldi.Ünlü iş adamı Kemal Evirgen'in oğludur. Ünlü isimlerle ile yakın arkadaş olan Umut Evirgen, Çağatay Ulusoy ve Murat Boz gibi isimlerle yakın arkadaştır. Emirgan'daki ünlü eğlence mekanı La Boom'un, Teras Emirgan, suşi yapan Next Door ve meşhur dolap arkası mekân Gizli Kalsın (Pizza Emirgan) da Umut Evirgen'e aittir.

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen ilk kez 18 Haziran 2017 tarihinde bir mekanda görüntülenmiş ve olayın ardından iki gazetecinin fotoğraf makinesinin gasp edilmesine azmettirmekle yargılanmıştı. Umut Evirgen ve iki koruması hakkında hapis istemiyle iddianeme düzenlenmişti. Ünlü işletmeci, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Ünlü iş insanı Evirgen'in, genç oyuncu Melis Şenolsun ile birlikte olduğu öne sürüldü.

UMUT EVİRGEN'İN SEVGİLİSİ KİM?

Kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın bir süredir Melisa Şenolsun ile ayrılan Umut Evirgen ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. 2 ay önce hakkındaki aşk iddiasıyla ilgili açıklama yapan Sarıkaya, "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberler den sıkıldım" dedi.

"SERENAY'LA SEVGİLİYİZ"

Umut Evirgen ve Serenay Sarıkaya, dün akşam bir davetten çıkarken görüntülendi. Teve2'de yayınlanan Magazin Masası programının muhabiri Barış, mekandan birlikte çıkan ikiliyi takip etti. Muhabirin yanına gelerek görüntü vermek istemediklerini söyleyen Evirgen, "Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz" itirafında bulundu.

SERENAY AŞK İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Umut Evirgen, daha önce Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile aşk yaşamıştı. Umut Evirgen'le aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya da eylül ayında yaptığı açıklamada "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberler den sıkıldım" diyerek aşk iddiasını yalanlamıştı.

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