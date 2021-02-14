Umut Evi kanser hastalarına umut oluyor

Selçuklu Belediyesi Umut Evi, Konya dışından gelen kanser hastaları ve yakınları için ücretsiz hizmet veriyor.

Selçuklu Belediyesinden yalına açıklamada, Konya dışından kanser tedavisi için gelen hastaların barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2 bin metrekare alanda 45 metrekarelik 32 odadan oluşan tesisin, kanser hastası ve yakınları için ücretsiz hizmet verdiği belirtildi.

Umut Evi bünyesinde yiyecek, barınma ve sosyal ihtiyaçları karşılanan hastalara aynı zamanda uzmanlar tarafından psikolojik destek verildiği ifade edelin açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastalara barınma yardımının yanında servis imkanı da sağlanıyor. Tesiste kalan hastalar refakatçileri ile hastanelere ücretsiz servislerle giderek tedavi sürecinin ardından tekrar tesise getiriliyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen kanser hastası vatandaşlardan Murat Altunkara, "Akşehir ilçesinden geliyorum. Hastalığımdan dolayı şu an Umut Evi'nde kalıyoruz. Belediyemizden Allah razı olsun bizlere böyle bir imkan sunuyorlar. Maddiyat ile ölçülemeyecek kadar önemli bir hizmet bizim için bu nedenle Selçuklu Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Hastalığım ciddi bir hastalık ancak burada kalmamız, belediyemizin bize bu tesis imkanını sağlaması moralimizi yükseltiyor. Bu imkanı sağladığı için belediyemize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Hasta yakını Hatice Altunkara ise "Böyle bir hizmet olduğunu bilmiyorduk. Çok memnunuz Allah Belediyemizden razı olsun. Çalışanlar çok güzel ilgileniyorlar. Çalışanından yöneticisine herkes çok ilgileniyor. Belediyemize teşekkür ediyorum." dedi.

"Hemşehrilerimiz burada otel konforunda hizmet alıyor"

Umut Evi'nin kanser hastaları için umut verdiğini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Selçuklu Belediyesi Umut Evi kanser tedavisi gören ve uzak ilçelerden gelip şehir merkezinde kalacak yeri olmayan hastalarımız için umut oluyor. Tedavi gören kardeşlerimiz bu sıkıntılı süreçlerinde bir de geçici ikamet aramasınlar diye bu hizmeti hemşehrilerimize sunduk. Buraya gelen kardeşlerimiz otel konforunda hizmet alarak servislerle hastaneye gidip tedavilerini gördükten sonra tekrar servisle buraya geliyorlar. 32 hastamızın refakatçileri ile burada kalmasını sağlayan tesisimiz barınmanın yanında hastalarımıza psikolojik olarak da hizmet veriyor. Burada kalan hemşehrilerimiz inşallah burada aldıkları desteğin morali ile sağlıklarına kavuşacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat