"Umut-Elazığ" projesi tanıtıldı

Elazığ halkı için yeni bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla başlatılan "Umut-Elazığ" projesi tanıtıldı.

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Emre Arolat Mimarlık, Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde başlatılan projenin tanıtımı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla Yeditepe Üniversitesi Rektörlük Binasında gerçekleştirildi.

Aynı zamanda online platformda da yayınlanan etkinliğe, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Emre Arolat Mimarlık Kurucu Ortağı Emre Arolat katıldı.

Toplantıda konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, şehirlerdeki yapılaşmayla ilgili insanların sık sık eleştirilerini dile getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu proje hepimizin, başta Yeditepe Üniversitesinin kıymetli gönüllülerinin işin içine girerek, şikayet etmektense bir mum yakma çalışmasıdır. Bu çalışma gönüllülük esasına dayalı, 'Bu ülkenin Elazığ köşesine neler yapabiliriz'in çalışmasıdır. Elazığ, 24 Ocak 2020'de 6,8 büyüklüğünde bir deprem felaketi yaşadı. Bu depremde 37 canımızı kaybettik, 1600 vatandaşımız yaralandı ve 37 bin 500 bina ağır hasarlı, yıkık. Şikayet etmeyeceğiz, biz bir şeyler yapacağız."

"Proje 81 şehrimize örnek olacak"

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da şehrin doğal güzelliklerini anlatarak, Elazığ'ın tüm bu güzellikleriyle binlerce yıl öteden geleceğe yolculuğunu sürdüren bir medeniyet merkezi olduğunu söyledi.

Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ülkedeki deprem felaketine karşı daha duyarlı ve bilinçli olunması gerektiği gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Şerifoğulları, "Türkiye'nin en kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğümüz Elazığ'ımızın vizyonuna değer kazandıracak bir proje olan Umut-Elazığ Projesi ile şehrimize, çevreye duyarlı modern bir yaşam alanı kazandırılmış olacak. İnanıyorum ki Umut-Elazığ Projesi Türkiye'de 81 şehrimiz için örnek teşkil edecek." ifadelerini kullandı.

Bedrettin Dalan da "Çok iyi bir çalışma oldu. Hem Sayın Arolat hem de bizim Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Ece Ceylan Baba ve öğrencilerimiz bu projeye gönülden, samimi bir inançla katıldılar. Dün son şeklini gördüm, bazı sorular da sordum eski bir belediye başkanı olarak. Her şey güzel düşünülmüş. Mahalli kültürü de içine alan bir mimari proje ortaya çıkmış. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından projenin tanıtımı, proje yürütücülerinden Emre Arolat ile Yeditepe Üniversitesinden yeni mezun olup, projede yer alan üç mimar ile birlikte gerçekleştirildi.

"Umut-Elazığ" projesi

Elazığ'da yaşanan depremin ardından hayata geçirilen ve Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ece Ceylan Baba'nın da yürütücülerinden olduğu proje, 15 Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi ve 3 yeni mezun tarafından tasarlandı.

Projede yer alan öğrenci ve yeni mezun mimarlar, oluşturulan ileri tasarım stüdyosunda güz dönemi boyunca her perşembe Emre Arolat ve Doç. Dr. Ece Ceylan Baba ile birlikte Elazığ halkı için yeni yaşam alanları tasarlamak üzerine çalıştı.

İstanbul'daki çalışmaların yanı sıra Elazığ'a giderek proje alanında da saha çalışmaları da gerçekleştirdi. Stüdyoda geliştirilen tasarımlar ise mimarlardan oluşan bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildi ve geliştirildi.

Proje kapsamında, Elazığ Belediyesi tarafından tahsis edilen alanda yeni bir yaşam alanı tasarlanması ve ayrıca Sivrice İlçesi için bir master plan çalışması gerçekleştirilmesi planlandı.

Projede, konutlardan sağlık, eğitim, gelişim alanlarından kültür ve sanat merkezlerine, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yürütülebileceği üretim alanlarına kadar halkın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak, aynı zamanda şehrin kendi kendini kalkındırmasını sağlayacak sürdürülebilir, alternatif mimari tasarımlar üretilmesi hedeflendi.

Elazığ için 600 bin metrekarelik bir alanı kapsayan, doğaya ve çevreye duyarlı, kendi kendine yetebilen, sürdürülebilir ve alternatif mimari tasarım çözümlerinin geliştirilmesinin hedeflendiği çalışmalarda, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinin öğretileri de göz önünde bulundurularak tasarım yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız