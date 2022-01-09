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Umut Bozok seriye bağladı

Umut Bozok seriye bağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Hatayspor galibiyetiyle başlayan Kasımpaşa'da forvet oyuncusu Umut Bozok attığı gollerle takımının aldığı puanlarda önemli rol oynadı.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Hatayspor galibiyetiyle başlayan Kasımpaşa'da forvet oyuncusu Umut Bozok attığı gollerle takımının aldığı puanlarda önemli rol oynadı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor'u sahasında 3-1 mağlup ederek ligin ikinci yarısına 3 puanla başladı ve yeni yıla moralli girdi. Maça hızlı başlayan İstanbul temsilcisi 6. dakikada skoru 2-0'a getirirken, erken goller galibiyeti perçinledi. Maçta attığı gol ve iyi oyunla Kasımpaşa'nın 3 puana uzanmasında önemli rol oynayan Umut Bozok, ligde üst üste 3 maçta da skora katkı sağladı. Sezon başı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient takımından kiralık olarak transfer edilen Bozok, 20 haftada attığı 9 golle, gol krallığında Kayserispor'dan Thiam ve Başakşehir'den Okaka ile birlikte 3. sırada yer aldı. 20 yaşındaki futbolcu bu sezon 15 maçta ilk 11 başlarken, 9 gol ve 3 asistle iyi bir performans ortaya koydu. Kasımpaşa 20 haftada aldığı 18 puanla sıkıntılı bir süreç geçirirken, Umut Bozok takımının attığı 22 golün 12'sine doğrudan katkı sağladı. - İSTANBUL

Umut Bozok seriye bağladı

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