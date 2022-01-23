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Umut Bozok 11. golüne ulaştı

Umut Bozok 11. golüne ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kasımpaşa'nın sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Lorient'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Umut Bozok, Kayserispor müsabakasının 36. dakikasında kaydettiği gol ile takımına katkı sağladı.

Kasımpaşa'nın sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Lorient'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Umut Bozok, Kayserispor müsabakasının 36. dakikasında kaydettiği gol ile takımına katkı sağladı. Umut, attığı bu golle ligde 11. golüne ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Kasımpaşa'da Umut Bozok attığı gollerle takımını sırtlıyor. Umut, Kayserispor maçının 36. dakikasında rakip fileleri havalandırırken, 53'te Ahmet Engin'in attığı golü de hazırlayan isim oldu. 25 yaşındaki futbolcu, bu performans ile 11. golüne ulaşırken, 5. asistine imza atmış oldu.

Forma giydiği son 6 maçta 5 gol kaydeden başarılı futbolcu, Süper Lig'de gol krallığı sıralamasında Fatih Karagümrüklü Pesic'in ardından Trabzonsporlu Cornelius ile 2. sırada yer alıyor. - İSTANBUL

Umut Bozok 11. golüne ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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