Umut bebeğin şüpheli ölümünde doğum raporu incelenecek
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Bursa, Anne, Güncel

Umut bebeğin şüpheli ölümünde doğum raporu incelenecek

BURSA'da, Suriye uyruklu 2 yaşındaki Umut H.'nin şüpheli ölümü ile ilgili açılan davada anne Aysel H. (23) ve tutuklu sevgilisi Kenan Açık'ın (39) yargılanmasına devam edildi.

11.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:36
Umut bebeğin şüpheli ölümünde doğum raporu incelenecek

BURSA'da, Suriye uyruklu 2 yaşındaki Umut H.'nin şüpheli ölümü ile ilgili açılan davada anne Aysel H. (23) ve tutuklu sevgilisi Kenan Açık'ın (39) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, bebeğin doğuştan bir hasarı olup olmadığına ilişkin doğum raporlarının incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay, geçen yıl şubat ayında Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Kenan Açık, koltuktan düştüğünü iddia ettiği sevgilisinin oğlu Umut H.'yi bilinci kapalı halde DOSAB Semt Polikliniği'ne götürdü. Küçük Umut, buradaki müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kafatasının kırıldığı ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Umut H., 6 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Yapılan otopside, Umut'un ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kafasına darbe aldığı belirlenen Umut'un annesi Aysel H. ve sevgilisi Kenan Açık, gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen sevgililerden Kenan Açık tutuklandı, Aysel H. ise serbest bırakıldı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Kenan Açık hakkında 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, anne Aysel H. hakkında ise 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali ve suçu bildirmeme' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Kenan Açık ve taraf avukatları katılırken, müşteki sanık anne Aysel H. ise yer almadı.'UMUT'UN ÖLÜMÜYLE İLGİM YOK'Kenan Açık, Aysel H. ile olaydan 7 ay önce İstanbul'da tanıştıklarını ve zaman zaman bir araya geldiklerini söyledi. Aysel H.'nin fuhuş yaptığını ve oğlunu başkalarına emanet edip geceleri dışarı çıktığını öne süren Açık, "Olaydan 3 gün önce Demirtaş Mahallesi'nde bir ev tuttuk. Çocuk hastaydı ve sürekli kusuyordu. Aysel, bana çocuğun doğum sırasında beyninde bir rahatsızlığı bulunduğunu söylemişti. Aysel evde yoktu, çocuğu tek başıma yıkadım. Tek elimde duş başlığı olduğu için tutamadım ve çocuk birkaç defa düştü. O an kimliği olmadığı için hastaneye götüremedim. Daha sonra süt hazırlamak için mutfağa gittiğimde salondan bir ses geldi. Salona döndüğümde Umut'un yere düşmüş olduğunu gördüm. Ağzını açmaya çalıştım. Çocuğu alıp polikliniğe götürdüm. Umut'un ölümüyle ilgim yok, beraatimi istiyorum. Küçük çocuğun rahatsızlığı nedeniyle çok masraf yaptım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Kenan Açık'ın tutukluluk halinin devamına ve bebeğin doğuştan bir hasarı olup olmadığına ilişkin doğum raporlarının incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.


Kaynak: DHA

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