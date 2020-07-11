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Umut Baysal: "Galibiyeti taraftara armağan ediyoruz"

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Eskişehirspor'u 2-0 mağlup eden Balıkesirspor'da Teknik Sorumlu Umut Baysal, "Bu galibiyeti bizi her zaman destekleyen taraftarımıza armağan ediyorum" dedi.

Umut Baysal:
11.07.2020 23:27 | Son Güncelleme: 11.07.2020 23:31

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Eskişehirspor'u 2-0 mağlup eden Balıkesirspor'da Teknik Sorumlu Umut Baysal, "Bu galibiyeti bizi her zaman destekleyen taraftarımıza armağan ediyorum" dedi.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Eskişehirspor'u 2-0 mağlup eden Balıkesirspor'da teknik sorumlu Umut Baysal, maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Galibiyeti taraftara armağan ettiklerini belirten Baysal, "Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Ama maça iyi hazırlandık. Balıkesirspor'daki oyuncular gerçekten çok değerli oyuncular. Zaten sezon başından beri büyük özveri ile oynuyorlar. Bizler onlara inandık. Bu süreçte takımın başına geldik. Onlarda bizi mahcup etmediler. Karakterli bir oyuncu grubunun yanına altyapıdan yetişen isimleri de ekledik. İlk 15 dakikadan sonra oyunu dengeledik. Golü bulduk. İkinci yarı da yaptığımız hamlelerle maçı kazanmasını bildik. Balıkesir'de bir potansiyel var. Geçmişte çalışan tüm hocalarıma teşekkür ediyorum çocuklarımızı yetiştirdikleri için. Onlarla gurur duyuyorum. Bunun yanı sıra Eskişehirspor da zor bir süreçten geçiyor. Onlar da gençlerle mücadele ediyor. Hiç oyunu çirkinleştirmediler. İki camiayı da gençlere şans verdikleri için kutluyorum. Bu galibiyeti de bizi her zaman destekleyen taraftarımıza armağan ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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