Umurlu Taşıyıcılar Kooperatifinde Yeni Başkan Durmuş Yılmaz Oldu

S.S. 162 No'lu Umurlu Öğrenci, Personel Servis, Minibüs ve Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde gerçekleşen olağan genel kurul sonucu kooperatifin yeni başkanı Durmuş Yılmaz oldu.



S.S. 162 No'lu Umurlu Öğrenci, Personel Servis, Minibüs ve Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin 2016 yılı olağan genel kurulu Umurlu Esnaf Odası binasında gerçekleştirildi. Kooperatif yönetim, denetim ve gelir gider raporunun ayrı ayrı ibra edildiği genel kurulda daha sonra seçimlere geçildi.



Mevcut Başkan Mehmet Olacak'ın yeniden aday olmadığı genel kurulda Durmuş Yılmaz başkanlığında hazırlanan tek liste ile seçime gidildi. 30 üyesi bulunan Kooperatifin 19 üyesinin katıldığı genel kurulda kullanılan 19 oyun tamamını alan Durmuş Yılmaz koperatifin yeni başkanı seçildi.



Sonuçların açıklanmasının ardından bir teşekkür konuşması yapan Kooperatif Başkanı Durmuş Yılmaz, "Yönetim olarak bize duyulan güvene layık olmaya çalışacağız. Şu an bir aktif işi olmayan Kooperatifimize, elimizden geldiği kadar üyelerimizin evlerine götürecek bir topan ekmek kapısı açmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Üyelerimizin haklarını savunarak, kazançlı bir şekilde mesleklerini sürdürmelerini sağlayacağız" dedi.



Kooperatifin tamamlanan genel kurulu sonucu yönetim kurulu Durmuş Yılmaz, Mustafa Doğan ve Bayram Ali Yıldız; denetim kurulu ise Mehmet Üstün ve Ferhat Aydemir isimlerinden oluştu. - AYDIN