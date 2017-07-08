Umurbey Havacılık Festivaline Hazır

Umurbey Belediyesince 17-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Troy Air Fest hazırlıkları tamamlandı. Festival için Çanakkale kordon boyunda düzenlenen lansmanda konuşan Belediye Başkanı Sami Yavaş, festivalin hem belde hem de Çanakkale turizmine büyük katkı sağlayacağını söyledi.



Umurbey Belediyesince düzenlenecek Troy Air Fest 17-20 Ağustos tarihlerinde Umurbey'de düzenlenecek. Yurt dışından ve yurt içinden çok sayıda uçağın katılacağı festivalde, aynı zamanda çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Çanakkale ve Umurbey'i, uluslararası arenaya çıkarmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, "Bu kadar büyük çaplı bir organizasyonu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimiz konusunda tereddütlüydük. Ama her şey çok güzel gitti. Sadece uçuşla da kalmadı iş. Avrupa Enduro yarışları, ralli yarışları için bir pist yapılıyor şimdi. Yaklaşık 500 tane motosiklet, burada sıralama turları yapacaklar. Bu yarışın Çanakkale ayağını oluşturacak. Bunun yanı sıra paraşütle atlama olacak. Çocuklarımızın hayallerine dokunacak, F16 simülatörü olacak. Çocuklarımız F16 kullanırmış gibi burada simülatör kullanacaklar. Plajda çeşitli etkinlikler olacak. Burada büyük bir plaj hazırladık. Bu da Umurbey'e kazandırılmış oldu. Yaklaşık bin çadırlık bir alan oluşturduk. Her akşam konserler olacak. 4 gün boyunca hem yerli hem yabancı çok önemli sanatçılar sahne alacak. Doyasıya eğlence olacak. Çocuklar için eğlenceler olacak. Çanakkale'nin en kapsamlı etkinliği olacak. Burada modern bir festival alanı da kalmış olacak. Bundan sonra da isteyen uçak indirecek, isteyen konser yapacak, isteyen motor sürecek. Böyle bir alanı kazanmış olduk. Umurbeylilerden büyük destek gördük. Onlar da bu etkinliğe ev sahipliği yapacaklar" dedi. - ÇANAKKALE