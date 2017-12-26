Umurbey Belediyespor 3'te 3 Yaptı

Çanakkale'yi geçtiğimiz yıl Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde temsil eden ve bu sene yoluna Büyük Erkekler Yerel Ligi'nde devam eden Umurbey Belediyespor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile oynadığı üçüncü maçından da galip ayrıldı.



Özellikle ilk periyotu dengede geçen maçı Umurbey Belediyespor diğer periyotlarda üstün bir oyun sergileyerek kazanmayı bildi. 92-70 Umurbey Belediyesporun üstünlüğü ile biten maçın ardından açıklama yapan Umurbey Belediyespor kaptanı Gökay Kafadar, "Takımımız Bölgesel ligde edindiği tecrübe ile maçlara daha iyi hazırlandı ve konsantre oldu. ÇOMÜ karşısında da iyi bir oyun sergileyerek skora yansıttık. Bu galibiyeti başkanımıza Armağan ediyoruz. İnşallah diğer oynayacağımız maçlardan da galip ayrılacağız" dedi. - ÇANAKKALE