Umurbey Belediyesi Umey ile Dünyaya Açılıyor

Umurbey Belediyesi, ürettiği reçel, erişte, tarhana, salça ve meyveler gibi doğal ürünler için Türk Patent Enstitüsü'nden marka tescil belgesi aldı.



Umurbey Belediyesi, doğal ürünleri için 'Umey Gıda Sanayi' adına marka tescili aldı. Ürünlerin satışı da Bursa karayolundaki yöresel işyerlerinde yapılacak. Gıda üretimi, pazarlaması ve dağıtımı üzerine marka tescili alan Umurbey Belediyesi artık ürettiği reçel, erişte, tarhana, salça ve meyveler gibi doğal ürünlerle adından sıkça bahsettirecek. Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Türk Patent Enstitüsü'nden aldıkları marka tescil belgesi ile artık tüm hazırlıkların tamamlandığından bahsederek "Petrol istasyonunun orada yöresel ürünleri sergileyeceğimiz 30 işyeri yaptık. En kısa sürede açılışını yapacağız. Biz bu işyerlerini başta Umurbey olarak düşünmüştük ancak iş sandığımızdan daha çok büyüdü. Şu an Çanakkale ürünleri olarak ilerliyor. Yol boyundaki teşhir mağazaları gibi Çanakkale'nin yöresel ürünlerinin yer aldığı bir destinasyon merkezi olacak" dedi. - ÇANAKKALE